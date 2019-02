Schulsporttrophy verliehen: Sport prägt den Unterricht .

Rekord: In der Jubiläumshalle in Biedermannsdorf haben Landesrätin Petra Bohuslav, VP, Bildungsdirektor Johann Heuras und Fachinspektor Gerhard Angerer nicht weniger als 159 Schulsportsiegel in Bronze, Silber und Gold verliehen; damit wird den Schulen bestätigt, dass sie sich intensiv um besonders bewegungs- und sportfreundliches Schulleben bemühen.