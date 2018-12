Die Privatstiftung Sparkasse Niederösterreich und Big Brothers Big Sisters Österreich feierten am 4.12.2018 mit 10 Mentoring-Tandems und deren Familien die Beständigkeit und die Erfolge der Partnerschaften. Seit Oktober 2016 besteht die Kooperation in St. Pölten, die bis jetzt bereits 22 junge Menschen im Alter von 6-17 Jahren in herausfordernden Lebenssituationen durch ein individuelles 1:1-Mentoring-Programm unterstützt hat.

Gemeinsam „groß“

Seit mehr als zwei Jahren fördert die Privatstiftung Sparkasse Niederösterreich die Arbeit des Vereins „Big Brothers Big Sisters Österreich“ in St. Pölten. Dabei übernimmt die Privatstiftung die Kosten für die Auswahl, Zusammenstellung und die fachliche Betreuung der Mentoring-Tandems (Mentor & Mentee) durch das Expertenteam von Big Brothers Big Sisters Österreich.

22 Kinder und Jugendliche konnten bis jetzt durch eine individuelle 1:1-Betreuung durch einen Mentor ihr persönliches Potenzial erweitern Der Ablauf ist für alle Tandems gleich: sie treffen sich einmal in der Woche für mindestens zwei Stunden oder alle zwei Wochen für vier Stunden, um gemeinsam sinnvolle Freizeitaktivitäten wie z.B. Museumsbesuche, Sport, Kochen oder Natur zu erleben. Lernbegleitung und Deutschförderung sind weitere Inhalte der Tandem-Treffen. Die Begleitung ist zunächst auf ein Jahr geplant. Viele Tandems bleiben auch über Jahre ein gutes Gespann. Durch die Zusammenarbeit mit der FH St. Pölten können sich zudem Studierende als Mentoren einbringen.

Gemeinsam „stark“

Ehrenamtliche Erwachsene setzen sich für Kinder und Jugendliche mit schwierigen Startbedingungen im Leben ein. Durch das 1:1 Mentoring wird das Selbstvertrauen junger Menschen gesteigert und neue Bildungschancen werden eröffnet. Kinder erfahren Wertschätzung, erhalten individuelle Lernhilfe und einen großen Freund oder Freundin, die mit ihnen Freizeitaktivitäten unternimmt.

Seit 2014 engagiert sich der gemeinnützige Verein „Big Brothers Big Sisters Österreich“ in Wien und seit Oktober 2016 auch in St. Pölten. Weitere Kooperationen gibt es in der Steiermark, Oberösterreich und Kärnten.

Die Privatstiftung Sparkasse Niederösterreich setzt sich gemeinsam mit dem Team von Big Brothers Big Sisters Österreich in St. Pölten für Chancengleichheit und die persönliche Entwicklung von jungen Menschen ein – als Starthilfe für einen erfolgreichen Lebensweg.

Mitmachen

Das Kinder- und Jugendhilfsprogramm „Big Brothers Big Sisters Österreich“ ist ein kostenloses Angebot für Familien im Raum St. Pölten. Als ehrenamtlicher Mentor übernehmen verantwortungsvolle Erwachsene die Aufgabe, Kindern und Jugendlichen in einer herausfordernden Lebenslage Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken und ihnen als Vertrauensperson etwa zwei Stunden pro Woche zur Seite stehen. Interessierte können sich jederzeit zu einem Erstgespräch anmelden.

Mehr Info unter www.bigbrothers-bigsisters.at