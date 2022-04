Plus bei Sternsingern in der Diözese St. Pölten

Werbung

Über ein sattes Plus von 24,5 Prozent freut sich die Dreikönigsaktion der diözesanen Katholischen Jungschar: Rund 1,5 Millionen Euro wurden rund um den Jahreswechsel von Caspar, Melchior und Balthasar im Gebiet der Diözese St. Pölten ersungen.

Im Vorjahr war das Sternsingen der über 12.000 Kinder und Jugendlichen von der Corona-Pandemie geprägt – doch auch im heurigen Jahr gab es viele Einschränkungen. Österreichweit brachte der Einsatz der 80.000 jungen Sternsinger ein Spendenergebnis von 15,3 Millionen Euro – das ist ein Plus von 14,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Das Hilfswerk der Jungschar finanziert mit den Spenden jährlich rund 500 Sternsingerprojekte in Armutsregionen der Welt. Der Krieg in der Ukraine hat auch fatale Auswirkungen in anderen Erdteilen, weil Weizenlieferungen ausbleiben und Preise für Lebensmittel stark ansteigen. Das treffe besonders Menschen, die schon wegen der Corona-Pandemie stark unter Armut leiden. Die Sternsinger-Spenden seien laut Jungschar wichtiger denn je.