Eine Delegation aus der St. Pöltner Dompfarre besuchte zuerst noch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die das großartige Engagement der Kinder und Jugendlichen würdigte.

Heuer waren sie ja nicht vom Wetterglück verfolgt, doch Regen, Nässe und Schnee machten ihnen offenbar nichts aus. Auch Bischof Alois Schwarz war beim Treffen im NÖ-Landhaus dabei.

Wolfgang Zarl

Thomas Banasik, Koordinator der Sternsinger in der Diözese St. Pölten, sagt, dass die Sternsinger auf ein Rekordergebnis hinsteuern - das lassen erste Ergebnisse rückschließen. Banasik freut sich, dass sich wieder so viele Kinder und Jugendliche bereit erklärt haben, sich in den Dienst der guten Sache zu stellen.

500 Projekte werden für arme Menschen in Asien, Afrika und Lateinamerika unterstützt. Praktisch überall seien sie gut aufgenommen worden, ja königlich. Detail am Rande: meist gab es Schnitzerl mit Pommes von den tausenden Gastfamilien.