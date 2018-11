Herausragende ökologische, gärtnerische Leistungen sind gefragt: beim „European Award for Ecological Gardening“. Der Preis von „Natur im Garten“ und dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus richtet sich an Gartenbesitzer, Gärtner, Unternehmen, Gemeinden, Gastronomen, Vereine usw. aus allen europäischen Nationen.

„Gesucht sind innovative und nachhaltige Projekte mit Vorbildcharakter, die naturnah gestaltet sind, ökologisch gepflegt werden und auch soziale und wirtschaftliche Aspekte einbinden können“, erläutert Landesrat Martin Eichtinger.

Warum ökologisches Gärtnern? „Ökologisch gepflegte Grünräume repräsentieren äußerst wertvolle Flächen im Hinblick auf den Erhalt der Biodiversität“, betont Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger. Und: Menschen könnten damit im Sinne des Naturschutzes zum Wohl der Gesellschaft beitragen.

"Garten- und Grünraumbewirtschaftung nimmt hohen Stellenwert ein"

Und das ist natürlich nicht nur in Niederösterreich so. „Wie die große Zahl an eingereichten Projekten der Vorjahre zeigt, nimmt die naturnahe Garten- und Grünraumbewirtschaftung auch international auf allen Ebenen einen hohen Stellenwert ein“, freut sich Wolfgang Sobotka, Präsident des Nationalrates und Präsident der European Garden Association.

Eingereicht werden können Projekte bis 15. Mai. Zu den Kriterien zählen: Respekt vor Natur und Biodiversität, Optimierung von ökologischen Prozessen und Methoden in der Gartenwirtschaft, möglichst optimale ökologische Pflege und Pflanzenauswahl entsprechend dem jeweiligen Standort, Umsetzung innovativer und nachhaltiger Ideen, Sensibilisierung der Öffentlichkeit für ökologisches Gärtnern und soziale Aspekte mit Vorbildcharakter.

Die Kategorien sind: „Kommunales Grün – ökologisch gestaltet und gepflegt“, „Nutzerfreundliche Grünflächen und Gartenprojekte von Gastronomie/Hotellerie & Gewerbebetriebe“ und „Urban Gardening – kreatives Gärtnern in der Stadt“.

www.naturimgarten.at/award2019