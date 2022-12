Bischof Schwarz zum Ableben von Benedikt XVI.: "Große Dankbarkeit"

Werbung

„Schmerzerfüllt muss ich mitteilen, dass Benedikt XVI., Papst Emeritus, heute um 9.34 Uhr im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan verstorben ist“, teilte der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, Samstagvormittag mit. Der als Joseph Ratzinger in Bayern geborene Benedikt XVI. war von 2005 bis 2013 das Oberhaupt der katholischen Kirche und schrieb mit seinem überraschenden Rücktritt - dem ersten eines Papstes seit dem 13. Jahrhundert - auch ein Stück Kirchengeschichte. Die Zeit danach verbrachte Benedikt XVI. im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan.

Die Trauerzeremonie für Benedikt XVI. ist am Donnerstag um 9.30 Uhr geplant. Papst Franziskus wird die Trauerzeremonie im Petersdom leiten.

Der St. Pöltner Diözesanbischof Alois Schwarz blick in "großer Dankbarkeit" auf den verstorbenen emeritierten Papst. In Papst Benedikt XVI. erkennt der Bischof einen der größten Lehrer der Theologie, der die Menschen ermutigte, in der „Freundschaft zu Jesus“ zu leben. In seiner Trilogie „Jesus von Nazareth“ habe Papst Benedikt die Spiritualität entfaltet, mit der er die Menschen ganz behutsam in das Thema holt, "um sie in die Lebensregeln des Glücks einzuführen und ihnen damit den Atem des Kultes, wie wir ihn in der Liturgie feiern, ermöglicht". Der Bischof weiter: "Er führte uns in seiner ihm eigenen Art zur Schönheit des Glaubens hin."

Gerne erinnert sich Bischof Schwarz auch an den Adlimina-Besuch in Rom im Jahre 2005, bei dem Papst Benedikt ausführlich mit ihm über die Diözese Gurk gesprochen hatte.

2007 besuchte Papst Benedikt XVI. auch Mariazell

Österreich war für Papst Benedikt ein beliebtes Urlaubsland, in dem er auch viele Vorträge hielt. Unvergessen für den St. Pöltner Bischof war der Besuch von Papst Benedikt in Wien und in Mariazell (7. bis 9. September 2007). Damals sagte er in der Hofburg in Wien: „Ein Österreich ohne christlichen Glauben wäre nicht mehr Österreich“. Von hier aus habe er in die ganze Welt hinein die programmatische Einladung „Auf Christus schauen“ ausgesprochen, erinnert Bischof Schwarz. Und weiter: "Papst Benedikt XVI. führte als großer Gelehrter und Freund der Menschen in Einfühlsamkeit und im intellektuellen Suchen nach der Wahrheit des Glaubens."

Bei den Hl. Messen und in den Gebeten dankt Bischof Schwarz, dass er dem großen Theologen Joseph Ratzinger und später dann als Papst Benedikt XVI. immer wieder auch persönlich begegnen durfte und in seinen Predigten innere Stärkung und Wegbegleitung erfahren konnte.