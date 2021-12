Stift Klosterneuburg: Wein und Kirche

Als die Israeliten an die Grenze des Gelobten Landes kommen, schickt Mose Männer aus den Stämmen Israels aus, die das Land erkunden sollen. Als sie in das Tal Eschkol kommen, schneiden sie eine Rebe mit einer Weintraube ab, die so schwer ist, dass zwei Männer sie an einer Stange tragen müssen. Zurückgekehrt schildern sie die Fruchtbarkeit des verheißenden Landes.

Das Tragen jener gewaltig schweren Traube ist ein uraltes christliches Symbol und eines der gebräuchlichsten typologischen Bilder zur Kreuzigung Jesu. Die beiden Träger Josua und Kaleb – von denen der erste jung, der zweite alt ist – stehen für das Neue und Alte Testament. Sie tragen am Kreuzesbalken die Traube als Typus für Christus, als Typus für die Eucharistie und als Typus für das Blut Christi, welches vom Kreuz fließt. Der aus den Trauben gewonnene Wein steht somit als Symbol für das Blut Christi.

Die hohe Wertschätzung des Weines in der christlichen Kirche hat ihren Ursprung vor allem im Handeln Jesu Christi selbst. Auch die Augustiner-Chorherren des Stiftes Klosterneuburg feiern täglich im Gottesdienst die Eucharistie. Dabei kommt der stiftseigene Messwein, ein Grüner Veltliner, zum Einsatz. Das Weingut geht auf den Stiftsgründer und Landespatron Österreichs, den heiligen Leopold, zurück und gilt als ältestes Weingut Österreichs.

Nicht nur die Herstellung von Messwein erfolgt in der römisch-katholischen Kirche nach bestimmten, von der Kirche festgelegten Vorschriften der natürlichen Reinheit und Unverfälschtheit. Auch dem Kelch als Gefäß für den Wein, der nach katholischer Lehre nach der Wandlung zum Blut Christi wird, kommt große Bedeutung zu.