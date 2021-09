Pflanzen sind wertvoll für das Ortsbild und die Wohlfühlatmosphäre. Vor allem Blumenwiesen und Bienenweiden liegen im Trend und sorgten für blumige Aussichten in den Gemeinden.

„Ich bin immer wieder begeistert von unseren blühenden Ortschaften, die für das Engagement und das Miteinander in unseren Dörfern stehen. Diese Schönheit ist vor allem auch eine Visitenkarte für Land und Leute sowie für den Tourismus, den wir in der Phase des Aufschwungs besonders stärken und fördern wollen“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Preisverleihung. Das Garteln sei auch Ausdruck gelebter Nachhaltigkeit, "und hier sind wir in Niederösterreich Vorreiter, denn 426 von 573 Gemeinden in unserem Land sind bereits Klimabündnisgemeinden.“

Erstmals Biodiversitätspreis verliehen

Der nachhaltige Umgang mit der Natur wurde auch heuer in den Mittelpunkt gestellt. NÖs Landwirtschaftskammer Präsident Johannes Schmuckenschlager hat dafür einen eigenen Biodiversitätspreis ins Leben gerufen. Insgesamt wurden dafür 17 Projekte eingereicht, drei Gemeinden konnten sich über den neuen Preis freuen.

Insekten-Highway, ökologische Pflege und Totholzflächen

Perchtoldsdorf überzeugte die Fachjury mit einem Insekten-Highway. Amstetten punktete mit ökologischen Pflegemaßnahmen und der fachkundigen Betreuung einer Ökologin. Thaya vereinte mit Biodiversitätsmaßnahmen gleich ganze Generationen und sorgte mit Totholzflächen, einem Insektenhotel usw. für Bewusstseinsbildung in der Gemeinde.

Insekten liegen voll im Trend

Generell zeichnete sich heuer in den Gemeindebeeten und den Blumentöpfen eines ab: Insekten liegen im Trend. „Überall wurde sehr viel für Insekten gemacht. Natur- oder angelegte Blumenwiesen spielten heuer im Ortsbild von vielen Gemeinden eine Rolle. Insektenfreundlichkeit bei der Bepflanzung wird immer häufiger hinterfragt und die heimischen Gärtnereien produzieren immer mehr Sommerblumen die diesen Ansprüchen gerecht werden“, erklärt Johannes Käfer, Obmann der NÖ-Gärtner.

Preisträger 2021 nach Kategorien

Gruppe Kleinstgemeinden:

1. Trabersdorf

2. Hornsburg

3. Hummelberg

4. Zweiersdorf

Gruppe 1: 250 bis 800 Einwohner

1. Hollenstein a.d. Ybbs

2. Kollersdorf-Sachsendorf

3. Langau

4. Lichtenegg

Gruppe 2: 800 bis 3.000 Einwohner

1. Kirchberg a.d. Pielach

2. Droß

3. Reisenberg

4. Bockfließ

Gruppe 3: über 3.000 Einwohner

1. Wieselburg

2. Leobersdorf

3. Mödling

Sonderpreise

Ehrenpreis der Landeshauptfrau Bad Traunstein

Ehrenpreis des LK-Präsidenten „Biodiversität“ Perchtoldsdorf, Amstetten und Thaya

Ehrenpreis „Öffentliche Grünflächen“ Schwechat

Schönster Friedhof Hollenstein und Stockerau

Sonderpreis „Natur im Garten“, Kategorie bis 5.000 Einwohner

1. Platz Krumbach

2. Platz Sulz im Weinviertel

Anerkennungspreis Euratsfeld

Sonderpreis „Natur im Garten“, Kategorie über 5.000 Einwohner

1. Platz Tulln

2. Platz Mistelbach und Waidhofen a.d. Ybbs

Sonderpreis der Landarbeiterkammer