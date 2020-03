Der St. Pöltner Diözesanbischof Alois Schwarz, der innerhalb der Bischofskonferenz Referatsbischof für Pastoral ist, hat sich in einem Brief an die Priester gewandt. Der Bischof appelliert darin, auch ohne Gemeinde täglich eine Messe zu feiern.

Mit dem Beten sollen „Sorgen und Ängste der Menschen vor Gott“ gebracht werden, so der Bischof. Besonders sollen „alle kranken Menschen und jene, die ohne Hoffnung auf Genesung sind, alle jene Menschen, die besonders mit dem Risiko einer Erkrankung konfrontiert sind, und die Menschen in Pflege, Medizin, die Blaulichtorganisationen, die derzeit jeden Sicherheitsabstand überwinden, um konkret zu helfen, sowie alle in Politik und Kirche, die derzeit verantwortungsvolle Entscheidungen treffen müssen und alle Menschen, die mit den besonderen Herausforderungen in dieser Zeit leben“ in das Gebet eingeschlossen werden.

Der Bischof ruft seine Priester dazu auf, sich bei den täglichen Messfeiern an fixe Zeiten zu halten und die Glocken einzuschalten, wenn die Messe gefeiert wird, damit sich die Menschen im Gebet verbinden können.

In dem Brief an die Priester schreibt Bischof Schwarz wörtlich: „Wir sind aufgerufen, aufeinander zu schauen, und die Distanz zwischen uns mit Gebet und liebevoller geistiger Zuwendung zu füllen. Ermutigt zum Gebet in den Familien, entzündet Kerzen, hört die Beichte. Mit pastoraler Klugheit und Achtsamkeit werdet ihr die Menschen erreichen. Zeigen wir, dass es Gemeinschaft gibt, ohne konkret miteinander zu sein. Ich sichere euch allen zu, euch als Bischof täglich in meinen Gebeten zu begleiten.“