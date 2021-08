Der St. Pöltner Bischof Alois Schwarz betont anlässlich des Beginns der Vorbereitungen für die Pfarrgemeinderatswahlen 2022 mit einem Brief an die Diözesane Sportgemeinschaft die Wichtigkeit von „Freizeitgestaltung und Sport“ für die Menschen. Die Olympischen Spiele hätten deutlich gezeigt, dass das Zusammenkommen, die Gemeinschaft, die Freude und Begeisterung im Sport unverzichtbar für das gelingende Miteinander von Menschen sind.

Hier liege eine Chance für die Pfarrgemeinderatswahlen: Bei der Wahl solle man auch „darauf achten, wer in einer Pfarrgemeinde im Bereich des Sports und der Freizeitgestaltung mittendrin engagiert und bereit ist, seine christliche Lebenseinstellung in ein wertschätzendes Miteinander einzubringen“, schreibt Bischof Schwarz, der in der österreichischen Bischofskonferenz für das Thema Sport zuständig ist.

Schwarz verwies auch auf Papst Franziskus, der in einer Audienz mit österreichischen Spitzensportlern 2016 die mit Sport verbundenen Werte wie Einsatz, Ausdauer, Zielstrebigkeit, Fairness, Solidarität und Teamgeist betonte.