Der Dinkellaib heißt Rotraud. Mit einem ‚von‘ hintendran. Und einem Stammbaum im Körberl. Das Hausbrot nennt sich Wenzl, mit einem ‚Meister’ vorneweg. Der Roggen-Wecken hört auf Rainer, der Urkorn-Wecken hört auf Ulrich. Dann gibt’s da noch den Robert, das ist der mit den Nüssen und mit der Vorliebe für Wein (d’rum heißt er auch gleich ‚de Vino‘). Und dann? Fehlen noch die Damen. Madame die eine, Mademoiselle die andere. Außen krustig, innen flaumig, die Mutter wie die Tochter.

„Ich“, sagt Georg Öfferl, „ich steh’ auf Kruste!“ Und hat seinen Broten nicht nur eine kräftige Kruste mitgegeben. Sondern auch einen mindestens ebenso starken Charakter. „Dickkopf“, könnte man auch sagen. Das steht, ganz liebevoll natürlich, auch im Stammbuch der sieben Familienmitglieder von Georg Öfferls Brotfamilie.

„Bio allein ist heute zu wenig!“ Müller- und Bäckermeister Georg Öfferl aus Gaubitsch

Entwickelt und produziert, also gemischt, geknetet und gebacken werden sie alle in einem Dörfchen im Weinviertel, dort, wo Georg Öfferls Mutter Brigitte einst begonnen hatte, ihr „Brot aus Frauenhand“ zu backen. Mittlerweile ist das Öfferl Brot längst nicht mehr nur in Frauenhand. „Mein Vater“, erzählt Georg Öfferl, „war erst Tischler, dann war er Bäcker.“ Sein Cousin, Lukas Uhl, war erst technischer Zeichner, bevor er Bäckermeister wurde. „Und meine Cousine arbeitet jetzt auch schon mit.“

Ein Bäcker aus Leidenschaft und mit Familienhilfe

Und Georg? Der wollte gar nicht Bäcker werden. Seinen Meister, nämlich in der Bäckerei, hat er dann doch gemacht. Und die Ausbildung zum Müller auch noch. Jetzt ist er der Chef. Und seine Bäckerei in Gaubitsch noch immer ein Familienbetrieb. Vor zwei Jahren noch mit „vier Leuten in der Backstube“, heute mit insgesamt 35 Mitarbeitern. „Wir sind schon gewachsen“, erzählt Georg Öfferl und klingt ein bisschen stolz. An dem, was ihm wichtig ist, hat sich dagegen nichts geändert.

„Wer Öfferl kauft, der kauft eine Einstellung.“ Und: „Der weiß, wo was herkommt.“ Denn: Bei Öfferl, da kommt alles aus der Region. Der Roggen, der Dinkel und der Weizen kommen von Robert Harmer aus dem Weinviertel. Das Urgetreide, mit dem die Öfferls backen, kommt von Martin Allram aus dem Waldviertel. Gemahlen wird bei Lisa Dyk, ebenfalls im Waldviertel. Die Kräuter und die Sonnenblumenkerne kommen von Familie Schmidt aus dem Weinviertel, der Sesam von Josef Stöger, ebenfalls aus dem Weinviertel. Und selbst die Nüsse, die aus dem benachbarten Tschechien kommen, und der Honig, der aus dem Burgenland kommt, sind regional.

Bäckerei Öfferl/Michael Reidinger

Bio sind sie alle, manche sogar Demeter-geprüft, also: nach noch strengeren Kriterien angebaut, gewachsen und geerntet. Und die Natur, die steckt bei Öfferls auch im Natur-Sauerteig. Gemacht wird der aus (Bio-)Roggenmehl, (Bio-)Roggenvollkornmehl und aus Weinviertler Quellwasser. Punkt. Dann darf er erstmal 24 Stunden ruhen. Danach kommen die restlichen Zutaten dazu, bei der Madame Crousto sind das etwa (Bio-)Weizenmehl, noch mehr Quellwasser und Meersalz. Und dann darf er noch mal 24 Stunden ruhen, der Teig, bevor er zweimal gebacken wird. Im Dampfbackofen. Der ist, wie die Kruste, die Bio-Zutaten und die Handarbeit, ein Herzstück der Gaubitscher Bäckerei. Aus den 1960er-Jahren stammt er und backt mit bis zu 260 Grad heißem Wasser – oder besser: Dampf.

Durch das doppelte Backen wird auch die Kruste knackiger, die Krume flaumiger. Und: Die Brote bleiben länger frisch. Apropos: frisch. Gebacken wird in Gaubitsch jeden Tag. Natürlich bevor die Backstube um 5.30 Uhr ihre Pforten öffnet. Und per Hand. „Bis auf den Spiralkneter und den Ofen ist bei uns alles Handarbeit“, sagt Georg Öfferl. Nicht nur das Mischen und Kneten und Formen. Auch das Abwägen der Zutaten, alle einzeln und mit Schaufeln. Das Drüberstreuen der Körner. Das Umbetten der Brote, mehrmals pro Tag. Das Einschlichten der Mehlsäcke. Und sogar das Mascherl, das Madame Crousto und all die anderen tragen, wird händisch geknotet. Und was kommt als Nächstes?

„Eine neue Brotlinie“, verrät Georg Öfferl, „meine Brotfamilie ist nämlich erst mal abgeschlossen.“ Gebacken wird die neue Linie im neuen Shop. Und den wollen die Öfferls „noch im Sommer oder im Herbst“ in Wien eröffnen, in der Wollzeile. „Dort werden wir auch herzeigen, wie wir backen, wir werden einen Koch haben, einen Barista und 30 bis 35 Sitzplätze.“ Ausschauen soll das nicht „hip“, sondern „urig und erdig, so wie wir“. Was noch kommt? Eine Kaffeerösterei. „Den wird mein Vater rösten“, lacht Georg Öfferl, „bei uns im Weinviertel.“ Was er gar nicht mag? „Selbstbedienungsgeschäfte, die taugen mir gar nicht.“