"Von allen Eltern werden die Namen ihrer Kinder mit besonderer Sorgfalt ausgewählt. Es muss schon ein ganz besonderer Name sein, den man seinem Kind gibt. Einer der schön klingt und mit dem man Gutes in Verbindung bringt." Daher empfiehlt Markus Mucha, Vorsitzender des Katholischen Familienverbandes der Diözese St. Pölten, passenderweise zu Allerheiligen das Büchlein "Namen und Heilige" des Familienverbandes.

Mucha erklärt weiter: "Früher wurden Kinder ausschließlich auf Namen von Heiligen getauft. Das Gute und Wertvolle, das man mit ihnen verband, ihre Eigenschaften und Tugenden sollten auch im Leben des Kindes eine Rolle spielen."

Auch die meisten heutigen Namen leiten sich von Heiligennamen ab. In unserem Buch werden 66 Heilige vorgestellt, die in unserem Land eine besondere Bedeutung haben, und es wurden Namen ausgewählt, auf die in unserem Land am häufigsten getauft wird.

18 ganzseitige und 28 kleine, kindgerechte Illustrationen verdeutlichen das Geschehen rund um die Heilige/den Heiligen. Weiters finden Sie Anregungen für eine Namenstagsfeier zu Hause und eine allgemeine Information zur Heiligenverehrung.

Hier erhältlich: Mail: info-noe@familie.at[mailto:info-noe@familie.at