Martina Reuters Stylingtipps

„Mit Mode kann man so viel für das Selbstbewusstsein machen. Mir geht es nicht um Trends, sondern darum, das Beste aus jedem Menschen herauszuholen, und dazu bin ich da“, sagt Martina Reuter. Aus diesem Grund hat die Styleexpertin und Moderatorin aus Purkersdorf ihre Styling-Geheimnisse in einem Buch herausgebracht. Nachlesen kann man zum Beispiel, wie man mit Schminke das perfekte Dekolleté zaubert, dass Culotte-Hosen der Figur schmeicheln oder wie Shapewear bei engen Kleidern hilft.

Dass sich Wimperntusche auch fürs Haarefärben eignet, wofür Teebaumöl-Puder verwendet wird und wie man endlos lange Beine zaubert, erfährt man im streng geheimen Kapitel „Was Männer nie wissen dürfen“. Ihre alltagstauglichen Tipps wendet Reuter natürlich auch selbst an. „Ich verwende Trockenshampoo und habe immer lackierte Fingernägel und wer mich kennt, weiß, dass ich Leomuster liebe“, sagt sie.

Lieber reden als schreiben

Die Idee zu ihrem Buch ist vergangenen Mai entstanden. „Ich habe mir gedacht, ich würde gerne alles, was ich im Fernsehen gezeigt habe, zusammenfassen – auch weil ich so viele liebe Rückmeldungen bekommen habe“, so Reuter. Und da sie lieber redet als schreibt, hat sie ihre Styling-Geheimnisse als Sprachnachrichten aufgenommen und einer Pensionistin aus Gablitz geschickt, die diese abgetippt hat.

„Ich könnte ja den ganzen Tag durchreden, zwei Wochen habe ich dafür gebraucht“, schmunzelt Reuter, die heuer neben ihrem ersten Buch auch ihre erste Modekollektion „Curvy me“ für kurvige Frauen herausgebracht hat. Die Teile gibt es exklusiv beim Homeshopping-Sender HSE zu kaufen. Dort arbeitet die Purkersdorferin seit Anfang 2016 als Moderatorin.

Modetipps gibt Reuter auch jeden Mittwoch in der ORF-Sendung „Guten Morgen Österreich“ und in der Purkersdorfer NÖN. Bei ihrem Fashiontalk waren schon Promis, wie Ross Anthony, Erwin Steinhauer, Arabella Kiesbauer oder Alfons Haider zu Gast. „Dabei habe ich alle Styling-Geheimnisse aus den Prominenten rausgekitzelt“, freut sich Reuter, die die Modeschule Michelbeuern absolviert hat und Chefstylistin bei ProSieben war.