Vor fast 40 Jahren gründete Karl Rottenschlager mit einigen Mitstreitern die Emmaus-Gemeinschaft St. Pölten. Den Anstoß dafür gaben seine Erfahrungen als Sozialarbeiter in der Justizanstalt Stein. Mittlerweile ist Rottenschlager in Pension – und nutzte die neu gewonnene Freizeit dafür, seine Erfahrungen in einem Buch zu bündeln. „Hassen oder vergeben? Bausteine für eine geeinte Welt“ ist der Titel des 410 Seiten starken Werkes, das seit einigen Tagen im Buchhandel erhältlich ist.

„Ich hatte ‚dank’ Corona im vergangenen Jahr viel Zeit, zumal ich ja auch auf das Fernsehen verzichte“, erklärt Rottenschlager. Geworden ist es ein Buch, das mit seinen Geschichten vor allem eines soll – Mut machen. „Gerade das brauchen wir in unserer Zeit“, meint Rottenschlager. Die Basis für Rottenschlagers Mutmacher-Geschichten liefern die Schicksale jener 14.000 sozial benachteiligten Menschen, die im Laufe der Zeit bei Emmaus in St. Pölten vorübergehend eine sichere Zuflucht gefunden haben – nach der Haft, nach der Drogen- oder Alkoholsucht oder nach der Flucht. Und nein, nicht für alle dieser 14.000 Menschen brachte die Emmaus-Zeit eine positive Wendung in ihrem Leben – manche waren trotz Emmaus nicht stark genug für das Leben. Aber, so Rottenschlager: „Zwei von drei Menschen, die bei uns waren, haben den Weg zurück ins Leben gefunden.“

Schlüsselerlebnis: Aus Malawi wurde St. Pölten

Rottenschlager zeichnet in seinem Buch aber auch seine eigene Geschichte nach. Seinen Weg vom elterlichen Mostviertler Bauernhof über das Stiftsgymnasium Seitenstetten und Theologiestudium bis zum Schlüsselerlebnis, das ihn statt nach Malawi zuerst nach Stein und schließlich nach St. Pölten führte. Auf Grundlage der Gedanken von Abbé Pierre, dem Gründer der Emmaus-Gemeinschaft, half Rottenschlager mit seinen Mitstreitern dort, wo andere wegschauten. Und diese Hilfe macht sich bezahlt, fasst der 74-Jährige zusammen: „Es gibt keinen hoffnungslosen Fall. Alle Menschen wollen irgendwo dazugehören. Und viele blühen auf, wenn sie das Gefühl haben, endlich gebraucht zu werden. Damit profitiert die Gesellschaft in jeglicher Hinsicht von den Bemühungen von Emmaus.“

Diese Erfahrung hat Rottenschlager auch mit den über 1.800 jungen Flüchtlingen gemacht, die bei Emmaus vorübergehend Zuflucht fanden. Die meisten seien hoch motiviert und bereit, sich in den Dienst der Gesellschaft zu stellen – manche hätten aber Anpassungsprobleme in einer Welt, die nach völlig anderen Prinzipien funktioniere als ihre Herkunftsgesellschaft. Über den Umweg Emmaus schaffen viele den Sprung in das neue Leben – und damit oft auch in den ersten Arbeitsmarkt.