Stephan Pernkopf stellte Buch mit Perspektiven für das Landleben vor

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf habe schon immer gerne geschrieben, wie er selbst am Montag im „Stöckl am Platz“ in Wien erzählte. Mit „Neu.Land.Leben. Gespräche zwischen Metaversum und Hobelbank“ ist bereits sein zweites Werk erschienen. Der Politiker beschäftigt sich darin mit der aktuellen und zukünftigen Situation des ländlichen Raumes.

In seiner eigenen Holzwerkstatt diskutierte Pernkopf dafür mit acht bekannten Vordenkerinnen und Vordenkern. Gemeinsam mit Andreas Brandstetter, Christa Kummer, Erich Erber, Julia Lacherstorfer, Markus Hengstschläger, Katharina Rogenhofer, Paulus Hochgatterer und Michael Landau wurde das Landleben dabei auf den Prüfstand gestellt und nebenbei ein Schuhlöffel hergestellt. Herausgekommen ist ein Buch mit zehn Zukunftsperspektiven für den ländlichen Raum. „Es waren ein schöner Zugang und hochinteressante Gespräche“, resümiert der Politiker. „Und es sind bei allen noch alle Finger dran“, so Pernkopf weiter.

Präsentation und Diskussion

Montagabend waren bei der Präsentation auch Paulus Hochgatterer, Christa Kummer, Julia Lacherstorfer und Markus Hengstschläger anwesend. Gemeinsam wurde einmal mehr über Wissenschaft, Gesellschaft, Musik, Tradition und den Klimawandel diskutiert. Die Veranstaltung wurde von Herbert Lackner moderiert. Zum Abschluss erhielten alle Mitwirkenden ihren selbstgemachten Schuhlöffel, so wie ein signiertes Buch.

Das Buch ist ab sofort im Buchhandel und direkt beim Leykamverlag erhältlich.

Weitere Information zum Buch finden Sie unter: www.neulandleben.at