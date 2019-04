„Ein kleiner Raum voller Sorgfalt und Liebe“, will sie sein, die Bühne im Hof. Und „manchmal, wenn auch nur für einen Moment, die große Welt da draußen spiegeln“. Wobei: „So klein sind wir ja gar nicht“, lacht Daniela Wandl. Und will auch in ihrem dritten (Programm-) Jahr als künstlerische Leiterin im Haus im Hof zeigen, „wie viel Welt in dieser kleinen Welt passiert“.

36 Gäste, manche allein, manche zu dritt, manche mit Klavier, manche mit Kapelle, hat Daniela Wandl dafür zwischen 19. September und 18. Dezember in die St. Pöltner Linzerstraße eingeladen. Dazu noch ein Fest (im Hof) angekündigt und eine Show (aus der Werkstatt) ausgeschrieben.

Da jonglieren und schwadronieren alte Hasen wie Benny Barfuß und Andreas Vitásek, da putzen neue Gäste wie Andreas Rebers oder Stefan Waghubinger das Hirn (und die Lachmuskeln) durch, da debütieren „Junge & Saugute“ wie Christoph Fritz oder Wenzel Beck.

Da sagen die Dornrosen „Adieu!“ und Irmgard Knef „Bonjour!“, da feiern Roland Düringer, Willy Astor und Tricky Nicky NÖ-Premiere und Alfred Dorfer, Willy Resetarits, Hans Theessink und Erwin Steinhauer Wiederkehr.

Und: Da wird’s mittendrin auch noch so richtig teuflisch, wenn die Londoner Tiger Lillies ihren „Devil’s Fairground“ im Hof aufschlagen.

www.buehneimhof.at