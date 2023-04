Die Entstehung der Caritas

Werbung

Die Caritas – jeder kennt sie, aber wie die Organisation, in deren Zentrum das voraussetzungslose Helfen in Not steht, eigentlich entstanden ist, dazu gab es kaum Literatur. Bis sich Silvia Ursula Ertl, diplomierte Sozialpädagogin in Pension, im Rahmen eines Postgraduate-Studiums dafür zu interessieren begann. Das vorliegende Werk ist ihre in Buchform gegossene Masterarbeit.

In der Vorwoche hat Ertl das Buch auch in St. Pölten vorgestellt, erschienen ist es bereits im vergangenen Oktober. „Der Prozess des Zusammenschlusses mehrerer kleiner Vereine zur Caritas hat mich interessiert“, sagt sie.

Begonnen hat die Geschichte 1897, als 70 Prozent der Arbeiterschaft am Existenzminimum leben mussten. Beim Katholikentag ein Jahr zuvor war empfohlen worden, vier kirchliche Wohltätigkeitsvereine in Wien zusammenzuschließen. Von 1901 bis 1903 ging es darum, die Wohltätigkeit auf ganz Österreich auszudehnen, Landesverbände wurden gegründet – auch in Niederösterreich. Bis 1906 hatte der „Katholische Wohltätigkeitsverband für NÖ“ an die 100 Vereine unter seinem Dach. Diese Vereine bemühten sich um Arme, Kinder, Dienstmädchen in der Stadt, Hauskrankenpflege und vieles mehr.

Nach dem Krieg musste der Verband 1919 neu organisiert werden und wurde zum „Österreichischen Karitasverband“.

Erhältlich ist das Buch beim Verlag Wagner unter:

wagnerverlag.at