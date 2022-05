Caritas feierte 25 Jahre Berufliche Integration

Werbung

Seit mehr als 25 Jahren bietet die Caritas St. Pölten bereits Beratung, Begleitung und Beschäftigung für Jugendliche und Erwachsene mit gesundheitlichen Einschränkungen bzw. Behinderungen an. Außerdem werden auch Unternehmen in Fragen rund um die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen beraten und unterstützt.

Beim Festakt in St. Pölten waren unter anderem Caritasdirektor Hannes Ziselsberger, Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, der St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler, Günther Widy vom Sozialministeriumsservice, der Landesgeschäftsführer des AMS NÖ Sven Hergovich, der Fachbereichsleiter Berufliche Integration Rudolf Dörr-Kaltenberger und die Bereichsleiterin Psychosoziale Einrichtungen Susanne Karner mit dabei.

„Arbeit und Beschäftigung sind ein wichtiger Aspekt, wenn es um gesellschaftliche Teilhabe geht. Das ist unser Auftrag seit mehr als 25 Jahren. Ich bin sehr dankbar, auf ein Vierteljahrhundert beruflicher Integration zurückschauen zu dürfen“, so Ziselsberger beim Festakt am Freitag.

Zu Wort kamen auch eine Kundin und ein ehemaliger Kunde der Beruflichen Integration. Beide betonten die Wertschätzung, die sie bei der Caritas erfahren hatten.

Dank an die Caritas

„Mich freut es, dass uns wieder zum Feiern zumute ist. Hier ist es zutiefst angebracht“, sagte Bürgermeister Stadler, der dieser Tage bei vielen nachzuholenden Festivitäten dabei ist. Auch er betonte die Wertschätzung, aber auch den Wert der Arbeit im Speziellen. „Ich bin überzeugt, dass Freude an der Arbeit dazu beiträgt, dass es den Menschen psychisch und physisch besser geht“, so der Stadtchef. Er selbst habe noch nie so dankbare Menschen kennengelernt, wie jene in den Werkstätten der Caritas.

Auch Soziallandesrätin Teschl-Hofmeister zeigte sich dankbar über die Arbeit der Caritas. „Wenn ich hier bin, ist es immer eine ,gemähte Wiese‘ sozusagen. Es ist nicht gelogen. Ich bin immer sehr zufrieden mit der Arbeit hier. Und man kann nur dankbar sein für Organisationen wie diese“, so Teschl-Hofmeister abschließend.