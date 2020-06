Die 26-jährige Sarah zieht in einer kleinen Ortschaft im Mostviertel alleine zwei kleine Töchter groß. Durch Corona musste sie in Kurzarbeit gehen. Zur Deckung der Lebenserhaltungskosten reichte das allerdings nicht mehr aus. Not hat viele Gesichter und viele Ursachen und sie kann in jeder Nachbarschaft auftreten.

Seit Jahren wird daher von Mai bis Anfang Juli die Haussammlung der Caritas durchgeführt. Mit der Spendensumme wird der Großteil der akuten Nothilfe für Menschen in Niederösterreich finanziert, damit ist sie für die Caritas die wichtigste Sammlung des Jahres.

In der Vergangenheit kamen so allein in der Caritas der Diözese St. Pölten rund 800.000 Euro zusammen, die Menschen in Notlagen – wie der von Sarah – zu Gute kamen. Stattfinden kann diese Sammlung wegen des Coronavirus heuer aber nicht wie gewohnt von Tür zu Tür. Stattdessen gibt es Erlagscheine per Post, in der NÖN und in der Kirche bunt – zum Schutz der Sammler und Spender. Man kann auch online spenden, um Menschen wie Sarah zu helfen.

Caritas sammelt Geld für Sozialprojekte

Die Schließung aller Lokale bedeutete für eine Kellnerin wie Sarah, auch dass mit einem Mal das gesamte Trinkgeld wegfällt. Ohne Trinkgeld gehen sich die Miete und die anderen Fixkosten aber einfach nicht aus. Deshalb wandte sich Sarah an die Sozialberatung und erhielt sofort Lebensmittelgutscheine und einen Mietzuschuss, um den nächsten Monat zu überbrücken.

„Ich habe mir immer gedacht: Die Caritas ist für die wirklich Armen. Und dann musste ich auf einmal selbst bei der Caritas um Hilfe bitten“, erzählt die junge Mutter. Jetzt hofft sie, dass das Geschäft in der Gastronomie wieder gut anläuft und sie ihren Job, den sie vorläufig wieder antreten konnte, behalten kann.

Sarah und ihren beiden Kindern und auch vielen anderen Menschen in Not konnte geholfen werden, weil es Spenden aus der Haussammlung gibt.