Caritas verdoppelt Betten für Flüchtlinge

Mit Hochdruck bereitet sich Niederösterreich auf die vielen aus der Ukraine geflohenen Menschen vor. Im Auftrag des Landes evaluiert die Caritas Diözese St. Pölten bestehende Plätze und schaut, wo die Kapazitäten „zur Grundversorgung“ erweitert werden können. „Grundversorgung heißt Quartier und Versorgung mit dem Nötigsten“, erklärt Christoph Riedl, der die Caritas im Krisenstab des Landes vertritt.

Momentan stehen rund 100 Plätze zur Verfügung, etwa im Lilienhof St. Pölten sowie Wohnungen in der Landeshauptstadt und im Waldviertel. Schon in den nächsten Tagen soll diese Anzahl verdoppelt werden. „Es gibt momentan keine Großquartiere und wir haben nach 2015 auch gelernt, dass kleinere Einheiten besser für die lokale Bevölkerung und die betroffenen Menschen sind.“ Aber jetzt wird es wohl kurzfristig wieder größere Unterbringungen geben müssen.

Wir haben viel gelernt aus 2015 Christoph Riedl

Neue Quartiere heißt auch neue Mitarbeiter und neue Herausforderungen – wobei die Caritas mit vielen Freiwilligen rechnet. „Viele Menschen wollen helfen. Dafür registrieren sie sich am besten auf füreinand.at , damit haben wir einen Überblick und können gezielt zuteilen“, sagt der Generalsekretär für Solidarität, Kommunikation und Soziales. Momentan helfen Geldspenden mehr als Sachspenden: „Die geben wir direkt weiter an unsere Mitarbeitenden in der Ukraine und in den Nachbarländern.“

Unternehmen, die Raum für Flüchtende bieten möchten, können sich auf „immo-hilft“, einer Initiative aus der Österreichischen Immobilienwirtschaft, registrieren. Österreichweit seien rund 25 Prozent der Objekte aus Niederösterreich. Die Daten werden an die Caritas zur Koordination weitergegeben.

In Niederösterreich sei die Caritas sehr rasch in den Krisenstab eingeladen worden und die Zusammenarbeit funktioniere reibungslos, erzählt Riedl: „Wir haben viel gelernt aus 2015. Wir wollen vorbereitet sein, wenn die Menschen dann kommen.“