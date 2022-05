AUA versteigert Flugzeugsitze und Bord-Trolleys für Ukraine-Hilfe

Werbung

„Durch diese Charity-Aktion hoffen wir, zumindest einen kleinen Beitrag zur Linderung des Leids der Menschen in der Ukraine beitragen zu können – und gleichzeitig ein Stück österreichische Luftfahrtgeschichte zu teilen“, sagt Austrian Vertriebsvorstand Michael Trestl zur Aktion.

Sitze und Trolleys können online ersteigert werden. Foto: Lex Karelly

Versteigert werden ausgebaute und nicht mehr benötigte Sitzreihen aus der Economy-Class ihrer Boeing 767-Flotte sowie über 170 lang gediente Bord-Trolleys. Die Sitze waren auf Langstreckenflügen weltweit im Einsatz und wurden nun bei einem Kabinenumbau gegen Premium Economy-Class Sitze ausgetauscht. Sie wurden originalgetreu neu tapeziert und stehen als 2er- und 3er-Kombination zur Ersteigerung. Die Rufpreise liegen bei 240 bzw. 360 Euro.

Besondere Gelegenheit für Sammler und Luftfahrtbegeisterte

Ebenfalls versteigert werden über 170 kultige Flugzeug-Trolleys, die unter anderem als Servierwägen bei Austrian Airlines und Tyrolean unzählige Flugmeilen hinter sich haben, nicht mehr verwertbar sind und nun auf neue Einsatzgebiete warten – sei es als originelles Möbelstück, Barwagen oder robuster Werkzeugschrank. Die Trolleys starten bei einem Rufpreis von 50 Euro.

Martina Schloffer, stv. Bereichsleitung Einsatz und Internationale Zusammenarbeit beim Österreichischen Roten Kreuz: „Wir bedanken uns bei Austrian Airlines und AURENA für diese kreative Charity-Auktion zugunsten von ORF NACHBAR IN NOT – Hilfe für die Ukraine. Millionen Menschen erfahren derzeit unfassbares Leid und sind dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen. Unser Dank gilt schon jetzt allen Bietern und Bieterinnen, die mitsteigern und damit einen wertvollen Beitrag für Menschen in Not leisten.“

Mitbieten ist ab sofort möglich

Die Auktion läuft online auf aurena.at. Nach einmaliger Registrierung kann jeder ab sofort mitbieten. Die Auktionsobjekte können am 18. Mai 2022 in den AURENA-Räumlichkeiten in Niklasdorf besichtigt werden. Die Zuschläge erfolgen am 21. Mai 2022 ab 9:00 Uhr. Die Höchstbieter können die ersteigerten Objekte am 24. Mai 2022 in Niklasdorf abholen. Der gesamte Netto-Erlös der Auktion inklusive der Auktionsgebühr geht an die Ukraine-Hilfe von Nachbar in Not.

Besichtigungsmöglichkeit18.5.2022, 13:00-15:00 UhrDepotstraße 2, 8712 Niklasdorf

Zuschläge21.5.2022 ab 09:00 Uhronline auf www.aurena.at

Abholung 24.5.2022, 08:00-15:00 UhrDepotstraße 2, 8712 Niklasdorf

Hier geht es direkt zur Versteigerung: https://www.aurena.at/auktion/6038/Benefiz-Auktion