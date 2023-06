Fußballgolf-Turnier bringt 8.000 Euro Spenden

Bereits das sechste Mal fand kürzlich das Benefiz-Fußballgolf-Turnier des Club Niederösterreich auf dem Platz des Diamond Country Club Atzenbrugg statt. Beim „Fußballgolf“ ist das Ziel, genau wie beim herkömmlichen Golfen, den Ball mit möglichst wenig Versuchen in die Löcher zu versenken. Als Team-Kapitäne fungierten dabei aktive und ehemalige Spieler der Benefiz-Fußballmannschaft des Club Niederösterreich. Mit dabei waren unter anderem Michael Hatz, Josef Degeorgi, Wolfgang Gramann, Walter Knaller, Hannes Neumayer und Willy Kaipel.

Bei dem Turnier konnten insgesamt 8.000 Euro gesammelt werden. Das Geld wird an niederösterreichische Familien in besonders leidvollen Lebenssituationen sowie an das Hilde Umdasch Haus der Malteser Kinderhilfe in Amstetten gespendet. Das Haus steht für ein neuartiges Wohn- und Pflegekonzept für Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Diagnose, bei denen hoch komplexer Pflegebedarf gegeben ist.

Fußballgolf-Turnier expandiert in Richtung Lanzenkirchen/Linsberg

Auch wenn natürlich der Charity-Aspekt im Vordergrund stand, wurde auch der sportliche Wettstreit großgeschrieben. Als beste Flight Captains gingen ex aequo Josef Degeorgi und Walter Knaller vom Platz. Bei den Gästen konnte Katrin Höllerer (Planie GmbH) die Damenwertung für sich entscheiden, bei den Herren teilten sich mit Josef Baumühlner, Philipp Steiner und Benjamin Steinwendtner - gleich drei Spieler der Brucha GmbH - den ersten Platz. Auch der Gesamtsieg ging an die Brucha GmbH und die beiden Austrotherm-Teams belegten Platz zwei und drei. Die Siegerehrung wurde von ORF-Sportreporter-Legende Hans Huber moderiert.

„Besonders erfreulich ist, dass es nicht erst in einem Jahr wieder das bewährte Fußballgolf-Turnier im Diamond Country Club in Atzenbrugg geben wird, sondern bereits am 13. Oktober 2023 spiel- und spendenfreudige Firmen gemeinsam mit Club Niederösterreich-Kickern Bälle über den Golfplatz Linsberg in Lanzenkirchen treten werden“, freut sich Club Niederösterreich-Geschäftsführerin Theres Friewald-Hofbauer bei der Siegerehrung.

Unterstützer des Events