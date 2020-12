Riten und Traditionen geben Menschen seit jeher Halt und Geborgenheit – auch in Zeiten einer Pandemie. Alle Jahre wieder feiern Christen und auch Nicht-Christen Weihnachten. Was genau hinter den Bräuchen steckt, erklären der Theologe Josef Pichler und Christian Stuphann von der Diözese St.Pölten.

Weihnachtsfest

Obwohl der 25. Dezember der eigentliche Weihnachtstag ist, feiern wir in Österreich bereits am 24. Das lässt sich auf das Judentum und die Antike zurückführen, als der neue Tag nicht um null Uhr, sondern mit dem Sonnenuntergang begonnen hat, erzählt Stuphann.

Weihnachten steht zwar für die Geburt Jesu, er wurde jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in dieser Jahreszeit geboren. Das Christentum hat heidnische Feste neu besetzt. Da Jesus Christus schon früh als „Licht der Welt“ bezeichnet wurde, haben Christen im Zuge ihrer Ausbreitung im Römischen Reich das Datum der „Sol Invictus“-Feiern – das Fest für den unbesiegbaren Sonnengott, der sich gegen die Finsternis des Winters durchsetzt – übernommen und an diesen Tagen die Geburt Jesu gefeiert.

Der Christbaum

Als Brauchtum lässt sich der Christbaum vereinzelt bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen. In der katholischen Kirche etabliert er sich jedoch erst Ende des 19. Jahrhunderts. Nadelbäume symbolisieren das Leben, das durchhält und wiederkommen wird, sagt Stuphann. Die Lichter am Baum sollen die lange Finsternis der Nächte erhellen, und die Christbaumkugeln erinnern an die Früchte des „Baums der Erkenntnis im Paradies“ bei Adam und Eva, die ersten Menschen nach dem Schöpfungsmythos in Genesis.

Geschenke

Ursprünglich wurden die Kinder nicht zu Weihnachten, sondern zum Fest des Heiligen Nikolaus am 6. Dezember beschenkt. Durch die Reformation im 16. Jahrhundert kam es zu Änderungen. In der protestantischen Kirche wird die Heiligenverehrung durchwegs abgelehnt. Es wurde jedoch ein anderer Weg gefunden, die Kinder zu beschenken. Stuphann erläutert: „Damit die protestantischen Kinder im Vergleich zu den katholischen nicht leer ausgehen, gab es dann zu Weihnachten Geschenke für Kinder, die dann vom ‚Christkind‘ gebracht wurden“. Pichler ergänzt, dass die Weihnachtsgeschenke auf das eigentliche Geschenk hinweisen sollen: „Die Menschwerdung des Gottessohnes“.

Der Adventkranz

Dieser Brauch geht auf eine Erfindung von Johann Hinrich Wichern aus dem 19. Jahrhundert zurück, erzählt Pichler. So wollte er Kindern das Warten auf das Fest verkürzen. Zwischen den vier großen Kerzen wurde damals für jeden Wochentag eine kleine angeordnet. Der Einfachheithalber wurde der Kranz später nur mit vier Kerzen bestückt.

Der Adventkalender

Seit dem 19. Jahrhundert dient der Adventkalender der Zeitmessung bis zum Heiligen Abend. Pichler berichtet von den Anfängen der Adventkalender, die noch einfach waren, wie etwa 24 Kreidestriche. Anfang des 20. Jahrhunderts brachte ein Münchner Verleger einen gedruckten Kalender mit dem Titel „Im Lande des Christkindes“ auf den Markt.

Raunächte

Bräuche gibt es aber nicht nur vor, sondern auch nach Weihnachten. Fast schon mythisch sind die zwölf Raunächte zwischen 24. Dezember und 6. Jänner. Denen hat Autor Christoph Frühwirth seine jüngsten Geschichten gewidmet. Und erzählt von Sorgenfeuern und Brauchtumsbroten, von wilden Jagden und weiblichen Perchten und von Sagen-Erzählern und Räucherfrauen.