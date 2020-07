Auf den Terrassen der Shopping City Süd (SCS) in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) findet am Samstag zum zweiten Mal die Luftmatratzen Surf-WM auf der Multiplex CityWave statt. "Die Kreativität und der Spaß mit witzigen Kostümen und abenteuerlichen Auftriebshilfen stehen im Vordergrund", beschrieben die Organisatoren am Freitag den Wettbewerb.

Der Contest findet auf einer künstlichen stehenden Welle statt. Als Luftmatratze gilt laut Veranstalter "jegliche Art von aufblasbarem Schwimmbehelf". Auf diesen müssen die Teams aus zwei oder drei Personen so lange wie möglich aushalten, die längste Zeit in beliebiger Position wird gezählt. Im Finale kann eine Jury dann Zusatzpunkte für Haltung und Ausführung vergeben.

Die Veranstaltung soll daraufhin in das Sommerfest übergehen. Hier wird es DJ Sessions, Showsurfen, Cocktails und eine Burger Bar geben.

2. Luftmatratzen-WM: 1. August ab 13.00 Uhr auf der Multiplex CityWave in der Shopping City Süd.