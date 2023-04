Europäischer Klimaschutz-Award: Vier Preisträger aus Niederösterreich

Am Donnerstag zeichnete das Klimabündnis in Kooperation mit dem Land Niederösterreich zum zehnten Mal die fortschrittlichsten Klimaschutz-Projekte Europas aus. Bei der Gala im Schloss Grafenegg (Bezirk Krems-Land) waren Vertreterinnen und Vertreter von rund 2.000 Gemeinden, Städten und Regionen aus 27 Ländern eingeladen. 16 von ihnen wurde der „Climate Star“, ein europäischer Klimaschutz-Award, verliehen. Von den sechs heimischen Preisträgern kommen vier aus Niederösterreich - eine Region und drei Gemeinden.

„Die Siegerinnen und Sieger sind Vorbilder für alle europäischen Gemeinden. Sie animieren dazu, nachhaltig Schritte zu setzen und wegweisende Klimaprojekte ins Leben zu rufen. Wir freuen uns sehr über das wachsende Bewusstsein für Klimaschutz auf regionaler Ebene und wollen mit dem Climate Star zeigen, was schon gut funktioniert“, erklärt Klimabündnis Niederösterreich-Geschäftsführerin Petra Schön.

Bei der ausgezeichneten Region aus Niederösterreich handelt es sich um die KLAR!-Region Südliches Weinviertel. Sie erhielt den Preis in der Kategorie „Kommunale Netzwerke“. 13 Gemeinden haben sich in diesem Gebiet zusammengeschlossen. Sie kämpfen gegen die überdurchschnittlich trockenen Böden. Mit effektiver Wasserversickerung, der Vermeidung von Hitzeinseln und Erosionsschutz etablierte die Region eine zukunftsfitte Grünraumpflege.

Preise für Bruck an der Leitha, Langau und Krems

Die Gemeinde Bruck an der Leitha wurde in der Kategorie bis 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner für die größte Agri-Photovoltaikanlage des Landes geehrt. Agri-Photovoltaikanlagen zeichnen sich durch die gleichzeitige Nutzung von Flächen für die landwirtschaftliche Produktion und die Energieproduktion aus. In Bruck an der Leitha werden so Lebensmittel und Strom für 1.000 Haushalte produziert.

In derselben Kategorie wurde die Gemeinde Langau (Bezirk Horn) für ihre moderne Infrastruktur dank des Engagements und der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ausgezeichnet. Krems an der Donau erhielt den „Climate Star“ 2023 in der Kategorie von 10.000 bis 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern für das bundesweit erste Instrument mit dem Gemeinden und Städte ihre Pläne und kommunalen Projekte auf Klimarelevanz prüfen können.

Pernkopf: Niederösterreich ist „internationaler Vorreiter“

„Niederösterreich hat heute gezeigt, dass wir international Vorreiter sind. Bruck an der Leitha, Krems an der Donau, Langau und die Region Südliches Weinviertel hatten bei der Heimreise allesamt einen Climate Star im Gepäck“, freut sich Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) und fügt hinzu: „Schon heute sind wir das Bundesland mit der meisten erneuerbaren Energie aus Wind- und Sonnenkraft, und das Jahr 2023 wird ein Rekordjahr für den weiteren Ausbau. Mehr als 200 Windkraft-Anlagen sind gerade im Bau, im Verfahren oder Planung, und im heurigen Jahr rechnen wir mit 15.000 neuen Photovoltaikanlagen“.