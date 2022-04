Dietmar Fahrafellner: „Noch nicht wie vor Corona“

Werbung

Bei einem knusprigen Grillhendel und einem kühlen Bier im Festzelt sitzen und zünftiger Musik zuhören – das ist schon bald wieder möglich. Und zwar – aus derzeitiger Sicht – ohne Maske oder Zugangsbeschränkungen. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause starten viele Freiwillige Feuerwehren in Niederösterreich heuer wieder mit ihren beliebten Festen.

Während sich viele Besucher wieder auf ein gemütliches Beisammensein bei diesen Veranstaltungen freuen, geht es bei der Feuerwehr um viel mehr. Schließlich zählen die Feuerwehrfeste zu den wichtigsten Einnahmequellen, bestätigt Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. „Die Feuerwehr finanziert sich zu einem erheblichen Teil selbst. Insofern hat die Pandemie natürlich ein gewaltiges Loch in die Kassen gerissen“, sagt Fahrafellner.

18,2 Millionen Euro aus dem NPO-Fonds

Mit alternativen Finanzierungsmöglichkeiten wie Baustein-Aktionen oder Zahlscheinen haben die Feuerwehren versucht, einen Ausgleich zu erzielen. Der Non-Profit-Organisation-Unterstützungsfonds konnte zwar einen Teil abfedern – die verlorenen Einnahmen allerdings nicht ausgleichen. Insgesamt haben die NÖ Feuerwehren 18,2 Millionen Euro daraus bekommen. „Im Vergleich zu anderen Vereinen und Institutionen liegt die Feuerwehr da aber im unteren Bereich“, meint Fahrafellner. Unterstützung sei auch von den Gemeinden gekommen, die ja für die Feuerwehren zuständig seien. „Insgesamt ist es aber sehr schwierig für alle und viele Projekte mussten verschoben werden“, weiß Fahrafellner.

Und die Lage ist für die Feuerwehren nach wie vor nicht einfach. Da die Corona-Situation – vor allem für den Herbst – nicht eingeschätzt werden kann, zögern einige Feuerwehren noch, ihre Feste, Wandertage oder Bälle heuer abzuhalten. „Auch in diesem Jahr verzichten einige Wehren auf ihre Veranstaltungen. Es ist noch nicht wie vorher, sondern eher schaumgebremst“, berichtet Fahrafellner.

St. Pölten wird zur „Feuerwehr-Hauptstadt“

Fix auf dem Terminplan stehen allerdings einige Leistungsbewerbe im Juli und August. Das Highlight – der 13. Bundesfeuerwehrleistungsbewerb – steht von Freitag, 26. August, bis Sonntag, 28. August, an. Nach Absagen 2020 und 2021 ist es endlich so weit und St. Pölten wird zur „Feuerwehr-Hauptstadt“. Bei diesem alle vier Jahre stattfindenden Großereignis kommen rund 3.000 Feuerwehrmitglieder aus dem In- und Ausland in die Landeshauptstadt. Die besten Bewerbsgruppen treten gegeneinander an und als Premiere wird der Bundes-Fire-Cup abgehalten.

„Die Planung läuft auf Hochtouren. Wenn die Bewerbe auch in anderer Form als bisher stattfinden werden“, informiert der Landesfeuerwehrkommandant. So werden die Teilnehmer nicht in einem Zeltlager übernachten, sondern in Hotels in und um St. Pölten untergebracht. Leistungsschau und Festbetrieb sowie ein musikalischer Top-Act sind allerdings geplant, freut sich Fahrafellner als St. Pöltner Stadtfeuerwehrkommandant auf das Event.

Kein Zeltlager und keine Feste wird es rund um den Landesfeuerwehrleistungsbewerb geben. Dieser wird heuer am Freitag, 1. Juli, und am Samstag, 2. Juli, im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum Tulln über die Bühne gehen.