Covid-19 kann vor allem für ältere Menschen und Menschen mit Risikoerkrankungen gefährlich werden. Sie sollen zu Hause bleiben. Wie es ihnen damit geht?

„Im Großen und Ganzen ist die Stimmung gut“, findet zum Beispiel Hannes Sauer, Landessekretär vom Pensionistenverband NÖ. „Wir halten das schon durch“, hört er oft. Oder: „Selbstverständlich halten wir uns an die Maßnahmen.“ Warum? Weil man sehe, wie notwendig sie seien. Wichtig aber sei die Hoffnung, dass sich die Situation auch irgendwann wieder entspannt.

Viele Mitglieder würden zurzeit die Angebote lokaler Lieferdienste und Essenslieferanten nutzen. Veranstaltungen wurden abgesagt, Ausflüge verschoben. Funktionäre werden zur Schnittstelle für Einkaufs- und Hilfsdienste – und sie telefonieren. „Soziale Kontakte sind notwendig“, betont Sauer überzeugt. Um nachzufragen, wie es geht, ob man helfen könne usw. Hilfreich seien dabei übrigens auch die Tabletschulungen, die man mit dem Seniorenrat angeboten hatte. So können nun viele mit ihrer Familie auch visuell kommunizieren.

Es wird mit großer Ruhe und Gelassenheit damit umgegangen Walter Hansy

Fleißig telefoniert wird zurzeit auch bei den NÖ Senioren. Immerhin gebe es keine Besuche, keine Familienausflüge. Da könne man dann nur telefonieren oder mit der Nachbarin mit zwei Metern Abstand über den Gartenzaun plaudern, so Landesgeschäftsführer Walter Hansy: Welchen Eindruck er von der Stimmungslage hat? „Es wird mit großer Ruhe und Gelassenheit damit umgegangen.“

Dass es so viele engagierte Einkaufsdienste gibt, beruhigt. Gerade die ältere Generation wäre es gewohnt, sich an Vorgaben zu halten und konsequent zu sein. Daher würden sich auch die meisten daran halten, so wenig wie möglich hinauszugehen und Masken zu tragen. Apropos Masken, gerade in dieser Generation wird noch viel genäht. Jetzt eben Stoffmasken, wie in einer eigenen Nähgruppe in Mödling.

Und wie geht‘s jenen, die in Pflegeheimen leben? „Es ist ziemlich ruhig, die Stimmung ist gut“, verrät Dietmar Stockinger, Obmann der Arge NÖ Heime und Leiter des Pflegeheims der Barmherzigen Brüder in Kritzendorf. Wie hier merkt man auch in anderen Häusern, dass es keine Besucher gibt. Kontakt mit den Lieben kann man aber dennoch aufrecht erhalten, über Skype & Co.