Neun Grad Celsius und Regen im niederösterreichischen Klosterneuburg (Bezirk Tulln): Das Wetter am Freitag war dem Comeback der Gastronomie im Lande wahrlich nicht wohlgesinnt. Schanigärten blieben witterungsbedingt leer, Kaffeehäuser und Gaststätten waren am Vormittag bzw. in den Mittagsstunden dennoch gut frequentiert.

"Mir haben generell die sozialen Kontakte gefehlt", sagte eine Lokalbesucherin in einem Klosterneuburger Cafe-Restaurant. Zudem freue sie sich darauf, erstmals seit zwei Monaten wieder auswärts ein Schnitzel zu essen.

Viele Tische in dem Lokal waren zur Mittagszeit reserviert, die wegen der Abstandsregeln nicht verfügbaren deutlich gekennzeichnet. Die Maskenpflicht wurde von den eintreffenden Gästen ebenso wie vom Personal eingehalten.

"Fangen wir halt wieder an", begrüßte der Chef eines anderen Lokals in der Stadt. "Bitte warten, wir begleiten sie zum Tisch", verheißt ein Schild am Eingang, wo auch die Möglichkeit zur Desinfektion der Hände besteht. Das Lächeln der Kellnerinnen kann man hinter den Masken nur erahnen. Die Stimmung ist gelöst. Das Personal ist wie sein Chef froh, wieder an der Arbeit zu sein, die Gäste sind es, weil sie nach Wochen der "Abstinenz" wieder zum "Wirt'n" gehen können.

Jetzt müsste nur noch das Wetter mitspielen. Dann könnte auch die Schanigärten-Saison beginnen.

Auch in den anderen Bundesländern blieb es witterungsbedingt vorerst ruhig. Der Genuss von Schnitzel, Schinkenfleckerl, Eiernockerl, Limo, offenem Bier und Spritzwein steht unter strengen Hygiene-Vorgaben. Auch die Öffnungszeiten sind noch eingeschränkt.

Lokale dürfen nur bis 23.00 Uhr offenhalten. Aufgesperrt werden darf ab 6.00 Uhr in der Früh. Beim Betreten des Lokals sind Gesichtsmasken zu tragen, die am Platz dann abgenommen werden dürfen. Thekenstehen? Fehlanzeige. Das Servicepersonal muss mit Mund-Nasenschutz bedienen. Die Nachtgastronomie - etwa Clubs und Diskotheken - profitiert vorerst nicht von den Lockerungen. Sie muss geschlossen bleiben.