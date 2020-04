Art Carnuntum-Chef will mobile Händewaschmöglichkeiten .

Weil "Hände waschen" in Zeiten des Coronavirus ein Gebot der Stunde sei, hat sich Piero Bordin, Intendant von Art Carnuntum, am Montag für die Bereitstellung von mobilen Möglichkeiten dazu und damit zur Bekämpfung der Pandemie ausgesprochen. Er sprach in einer Aussendung von "Gefahr in Verzug".