Corona-Maßnahmen: Das gilt aktuell in Niederösterreich

Mit Sonntag endete der Lockdown für geimpfte und genesene Personen in Niederösterreich, ungeimpfte Personen sind weiterhin von den strengen Ausgangsbeschränkungen betroffen. Die Einschränkungen betreffen alle Lebensbereiche, am meisten vermissen die NÖN.at-Leserinnen und Leser allerdings ihre sozialen Kontakte. Mehr als ein Drittel der Stimmen ging an diese Kategorie, insgesamt wurden mehr als 2.700 Stimmen abgegeben.

Wer sich im Lockdown befindet, darf nur einzelne engste Angehörige treffen und wichtige Bezugspersonen treffen. Maximal darf jedoch eine Person einen fremden Haushalt besuchen. Für geimpfte und genesene Personen gelten derzeit bei einer Zusammenkunft von mehr als vier Erwachsenen und sechs Kindern die Regeln für Veranstaltungen - also Maskenpflicht, 2G-Nachweis, Kontaktdatenerfassung und so weiter.

Knapp 23 Prozent der Stimmen nennen Restaurant-Besuche als Aktivität, die im Lockdown am meisten fehlt. Diese sind ab Freitag für geimpfte und genesene Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wieder möglich. Der Handel liegt in dieser Umfrage an letzter Stelle, lediglich 7 Prozent vermissen das Einkaufen am meisten.

Reisen und Veranstaltungen sind mit Einschränkungen möglich

Vielen vermissten auch das sorgenfreie Reisen. Unter Berücksichtigung der Einreisebestimmungen des Ziellandes ist Reisen aber auch für ungeimpfte Personen aktuell möglich. Allerdings darf die Ausreise "nicht erfolgen, um die nationalen Bestimmungen (Lockdown Ungeimpfte) zu umgehen", wie es auf der Website des Gesundheitsministeriums heißt. Reisen fallen unter den Ausnahmegrund der Ausgangsbeschränkungen der psychischen und physischen Erholung im Freien.

Veranstaltungen werden lediglich bei 9 Prozent der Stimmen am meisten vermisst. In Freizeit- und Kultureinrichtungen gilt prinzipiell eine 2G-Pflicht sowie das Tragen von FFP2-Masken. Veranstaltungen drinnen mit zugewiesenen Sitzplätzen sind mit bis zu 25 Personen möglich, dazu zählen Familientreffen, Geburtstagsfeiern, Hochzeitsfeiern oder Weihnachtsfeiern. Mit zugewiesenen Sitzplätzen drinnen gilt eine Höchstgrenze von 2.000 Personen.

Allerdings muss das Event ab 50 Personen gemeldet ("Anzeigepflicht") und ab 250 bewilligt werden ("Bewilligungspflicht"), dieselben Meldepflichten gelten für Outdoor-Veranstaltungen. Draußen dürfen sich bei einer Veranstaltung ohne zugewiesene Sitzplätze maximal 300 Personen aufhalten, mit zugewiesenen Sitzplätzen liegt die Obergrenze derzeit bei 4.000 Personen.

[Stand 14.12.2021]

Weitere Infos:

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html

https://tourismus.niederoesterreich.at/aktuelle-information-zum-coronavirus