Gerade weil diese Zeit des Homeoffice und des Homeschooling für Familien solche Herausforderungen im Alltag darstellt, begrüßt der Katholische Familienverband der Diözese St. Pölten, dass Kindergärten und Schulen weiterhin für Betreuung offen haben. Dies sei eine große Entlastung für alle, die weiterhin Betreuung brauchen: "Hier sollten Eltern nicht in Rechtfertigungsnöte geraten dürfen. Aus diesem Grund findet der Familienverband die erneute Debatte, wer sein Kind in die Betreuung schicken darf/sollte oder nicht, nicht zielführend", so Familienverbands-Geschäftsführerin Bettina Furley.

Vielmehr soll der Fokus auf Unterstützungsangebote für die Familien gesetzt werden. Neben geforderter finanzieller Unterstützung wo nötig, würden aber mehr und mehr psychologische Unterstützungsangebote gebraucht, um mit dieser Dauerbelastung zurechtzukommen. Hier wünscht sich der Familienverband, dass nach der Krise die richtigen Maßnahmen gesetzt werden, um die Folgen des Corona-Schuljahres langfristig und nachhaltig aufzufangen: wichtig werden sein abwechslungsreiche Bewegungsprogramme nach einer intensiven Zeit vor dem PC ohne Sportunterricht, Angebote zur Beratung für Schülerinnen und Schüler und Eltern sowie intensive Förderprogramme, um allen Schüler*innen gleiche Bildungschancen zu garantieren.

Aus diesem Grund freuen wir uns, dass es nun auch für Eltern ein Unterstützungsangebot von Rat auf Draht gibt. Der Katholische Familienverband möchte Eltern auf dieses Angebot aufmerksam machen.

Rat auf Draht hat sein Angebot um die Elternseite erweitert. Viele Eltern und Bezugspersonen suchen im Internet nach Antworten zum Umgang mit ihren Kindern. Daher soll mit der Elternseite eine fachlich fundierte Onlineplattform zur Verfügung gestellt werden, auf der es Information, Austausch und Beratung gibt. Das verschlüsselte Online-Videoberatungstool ist mittlerweile fertig und ab sofort können sich Eltern und Bezugspersonen bei Rat auf Draht beraten lassen: https://elternseite.at/de/beratung.

Die Preise für eine solche Beratung sind nur Richtwerte, Eltern können selbst entscheiden, was sie zahlen wollen. Ein Beratungs- und Unterstützungsangebot für Familien darf aber nicht am Geld scheitern. Eltern, die in Kurzarbeit sind oder sogar arbeitslos, können sich eine solche Beratungsform, die sie ggf. mehrfach bzw. über einen längeren Zeitraum benötigen, nicht leisten.

Da aber ein solches Angebot gerade in Krisenzeiten und darüber hinaus unverzichtbar und von so großer Bedeutung ist, wünscht sich der Familienverband Niederösterreich hier von der Politik / vom Land finanzielle Unterstützung solcher Angebote (: weil Familien systemrelevant sind).