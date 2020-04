288 Zivildienstleistende starteten gestern, Mittwoch, ganz regulär ihren Dienst. „Wobei man sagen muss, wirklich regulär ist auch der Zivildienstantritt heuer nicht“, meint Landesrettungskommandant Werner Kraut, Rotes Kreuz Niederösterreich. „Wir setzen natürlich auch bei unseren jungen Kollegen auf Sicherheit. Deshalb findet der Antritt dieses Mal im NÖ Sicherheitszentrum in Tulln statt. Unterstützt werden wir dabei dankenswerter Weise durch den Zivilschutzverband NÖ.“ Denn auch hier heißt es Abstand halten. „Wir haben den Antrittstermin auch kurz gehalten, um jegliches Risiko zu reduzieren“, erklärt Rotkreuz-Chefarzt Dr. Berndt Schreiner. „Viele der notwendigen Formalitäten werden erst an den Bezirksstellen umgesetzt, Gesundheit geht jetzt vor.“

Zudem haben sich zahlreiche ehemalige Zivildienstleistende freiwillig gemeldet, die in Niederösterreich unterstützen werden. „Insgesamt haben sich 362 Männer gemeldet, die mithelfen wollen“, meint Schmoll. „Davon wurden 258 von anderen Trägerorganisationen angefordert und von uns im Auftrag der Zivildienstserviceagentur ZISA zugeteilt. 104 jungen Männer kommen an den Bezirksstellen des Roten Kreuzes Niederösterreich zum Einsatz – primär im Bereich Rettungs- und Sanitätsdienst, sie werden aber auch zu systemerhaltenden Arbeiten herangezogen.“ Dazu kommen weitere 273 Personen, die mit 31. März ihren Zivildienst eigentlich abgeschlossen haben und noch weitere drei Monate verlängern.

Nicht nur der Antrittstag, auch die Schulungen der angehenden Rettungssanitäter werden sich in den nächsten Wochen anders gestalten. Dank der Unterstützung von KnowledgeFox konnte ein großer Teil der Ausbildung umgestellt werden. So findet die theoretische Ausbildung an 17 Tagen statt und gliedert sich in 67 Stunden Unterricht via Webinar und 69 Stunden praktische Übungen ohne Patientenkontakt. Die Übungen werden – aufgeteilt auf bis zu 80 Kleingruppen zu jeweils max. fünf Personen – an 14 Ausbildungsstandorten durchgeführt. „Auch hier werden wir vielfach regional mit entsprechenden externen Locations unterstützt, um den Dienstbetrieb nicht zu beeinflussen“, sagt Kraut.

„Im Roten Kreuz Niederösterreich arbeiten wir seit Wochen intensiv in den unterschiedlichsten Bereichen, um den Menschen bestmöglich durch diese Zeit zu helfen. COVID19 stellt uns alle vor große Herausforderungen – es wird aber auch in vielerlei Hinsicht großartiges geleistet. Mit den jungen Männern erhalten wir jetzt eine großartige Verstärkung“, erklärt Präsident Schmoll. „An dieser Stelle möchte ich mich bei all unseren Zivildienstleistenden für ihre wichtige Unterstützung – aber auch bei allen anderen Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre tolle Arbeit bedanken.“