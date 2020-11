Der von der Bundesregierung verkündete Lockdown ab Dienstag ist für die Diözesansportgemeinschaft Österreichs (DSGÖ) aufgrund der enormen Ausbreitung des Corona-Virus verständlich. Das DSGÖ-Vorsitzteam Sepp Eppensteiner (aus Steinakirchen/Forst) und Pepi Frank (aus Eisenstadt) betont, dass es im Sinne der ethischen Güterabwägung immer zuerst um die Rettung von Menschenleben gehen müsse. Das habe die Regierung gut argumentiert. Auch sei die Rettung von Arbeitsplätzen und Abwendung von Schaden für die Wirtschaft gut nachvollziehbar.

Österreichs Kirchensportler haben auch das Gefühl, dass die Regierung das Bedürfnis für Bewegung und Sport verstanden habe. So hat Sportminister Werner Kogler versichtert: "Die Sportstätten im Freien sind für den Einzelsport weiter geöffnet." Man kann also seine Golfrunde drehen, auf der Laufbahn Kilometer abspulen oder ein Einzelmatch im Tennis spielen. Die Politik habe aus dem Lockdown vom Frühjahr gelernt und deshalb bleiben die Parkanlagen geöffnet, was von Eppensteiner und Frank begrüßt wird.

Die Lockdwon-Maßnahmen müssten aber jetzt von einem umfassenden Sportangebot zum Mitmachen für Jedermann und Jederfrau begleitet werden, fordern die Kirchensportler. Das heißt: "Viele werden jetzt noch mehr Zeit vor dem Handy, PC und TV-Gerät verbringen. Daher sollten wichtige Medien mit Spots während des Tages immer wieder zum Sport animieren und einfache Bewegungstipps zum Mitmachen in den vier Wänden anbieten - das sollte die Regierung initiieren." Sport tut der Psyche und dem Körper gut, jetzt sei die Chance da, den Menschen zu vermitteln: Einfaches Training ist immer und überall für Jederfrau und Jedermann möglich.

Die DSGÖler setzen aber auch auf Eigeninitiative: "Jeder selbst soll nach Möglichkeit rausgehen und Bewegung machen, egal ob jung oder älter. Nützen wir die Tage noch, an denen es Sonnenschein gibt, um Vitamin D3 zu tanken. Auch Regen oder Nebel sollten uns nicht hindern, um Sauerstoff zu tanken!"

Was die DSGÖ weiters begrüßt: der Profi-Sport bleibt möglich. Das sei deshalb bedeutend, weil man zuletzt viele Rückmeldungen bekommen habe, dass Sportübertragungen im TV gerade für ältere Personen ein gutes Unterhaltungsangebot darstelle. Fußball, Tennis oder Skirennen würden Ausgangsbeschränkungen erträglicher machen, so die DSGÖ.