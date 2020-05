Herausfinden, wie viele Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt aktuell erkrankt sind, kann man mit einer Prävalenzstudie. Stichprobenartig wurden bei einer dieser Studien der NÖ Landesgesundheitsagentur 2.154 Mitarbeiter der Kliniken und Pflegezentren untersucht. Das Ergebnis: Die Rate der Erkrankten liegt bei 0,19 Prozent. „Die Dunkelziffer der Infektionen ist also sehr niedrig“, so Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Und das obwohl gerade diese Berufsgruppe besonders gefährdet ist.

Das Ergebnis zeige, so Pernkopf, dass die umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit auch der Patientinnen und Patienten wirke. Außerdem wurde festgestellt, dass es keinen Unterschied zwischen Stationen, an denen Covid-19 behandelt wird, und an jenen, wo das nicht der Fall ist.

Wenige Mitarbeiter mit Antikörpern

Im Rahmen einer weiteren Studie, wird am Universitätsklinikum Krems auch getestet, ob Antikörper vorhanden sind – also ob jemand früher erkrankt war. „Was wir herausgefunden haben, ist, dass relativ wenige Mitarbeiter bereits Antikörper gebildet haben“, sagt Peter Errhalt, Studienleiter und Leiter der Lungenfachabteilung im Universitätsklinikum Krems.

Untersucht wurde außerdem die Zuverlässigkeit von kommerziell erhältlichen Schnelltests, die bereits nach zehn Minuten ein Ergebnis anzeigen. Diese, so Errhalt, liefern dann gültige Ergebnisse, wenn sie nicht zu früh angewandt werden. „Unter 14 Tagen ab einem vermuteten Kontakt mit einem COVID-19-Patienten macht eine Antikörpertestung wahrscheinlich gar keinen Sinn. Wir sind der Meinung, dass eher 21 Tage vergehen sollten, bis man zu einem Antikörpertest kommt“, so der Studienleiter.

Im Körper bilden sich bei der akuten Erkrankung zunächst IgM-Antikörper. In dieser Phase war ein Drittel der Schnelltests negativ, obwohl im Labor Antikörper nachgewiesen wurden. Wenn sich später aber IgG-Antikörper gebildet haben, sind die Ergebnisse besser. Errhalt: „Da funktionieren die Tests eigentlich sehr gut und die Ergebnisse decken sich auch mit den Laborergebnissen.“