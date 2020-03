„Wenn man selber sagt, dass man sich, im Sinne eines vorübergehenden Biedermeiers, zurück in sein Zuhause zieht, dann klingt das ja nicht mehr ganz so dramatisch“, meint Norman Schmid, Leiter des Berufsgruppenverbandes-NÖ für Psychologen. Er empfiehlt in einer Krisensituation wie jetzt, die Chance für Entschleunigung und Entspannung zu sehen.

Soziale Kontakte sollen vermieden werden. Doch das sei kein Weltuntergang. Die Lage sollte nicht nur negativ interpretiert und mit Panik betrachtet werden – ganz im Gegenteil, die Zeit zuhause kann ganz bewusst genutzt werden, ist der Psychologe überzeugt. „Man sollte die Krise als Chance sehen, dass man entschleunigt, mehr auf sich selbst achtet und schaut, was einem guttut. Es kann auch günstig sein, nicht immer in geschäftiger Aktivität zu sein“, so Schmid. Es könne auch wertvoll sein, die Zeit zu nutzen, um sich zu überlegen, was wirklich wichtig ist im Leben: „Da ist oft weniger mehr. Man kann das vergleichen mit einem Wochenende auf einer Almhütte.“ Und man soll sich daran erinnern, dass alles nur vorübergehend ist.

Besondere Rücksicht soll auf Risikopersonen wie ältere Menschen oder jene mit Vorerkrankungen genommen werden. Diese könnten sich, durch die Reduzierung sozialer Kontakte, einsam fühlen. Deshalb sei es wichtig, in Kontakt zu bleiben und sie regelmäßig anzurufen.