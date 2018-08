Der Weinherbst kommt erst. Aber der Spätsommer ist schon da. Und mit ihm, zum Vorfreuen auf die neuen von heuer, die besten Weine vom Vorjahr, wie etwa Josef & Maximilian Aichingers Riesling Terra Ganze Beere. Den gibt’s als Auftakt zum zweiwöchigen „Kostbaren Kamptal 2018“ schon am 31. August in Schönberg zum Verkosten. Oder Willi Bründlmayers Keller-Raritäten, die mit Käse-Raritäten ab 1. September in Langenlois serviert werden.

Nicht im Keller, sondern in der Showküche macht sich dagegen Sloweniens „beste Köchin der Welt“ Ana Roš am 2. September im Loisium in Langenlois ans Werk. Und Steiermarks „jüngster Drei-Hauben-Koch der Welt“ besucht am 9. September Fred Loimer in Langenlois.

Wer lieber kosten als schlemmen geht, ist beim Samstag der offenen Kellertüren in 21 Weingütern und fünf Vinotheken von Etsdorf bis Zöbing und Grafenegg bis Strass bestens aufgehoben: am 8. September. Und wer davor (oder danach) noch etwas Bewegung braucht, geht „zwischen den Reben“ spazieren – in der Riede Steinhaus in Langenlois.

www.kamptal.at