„Oh Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter“. So heißt es ursprünglich in einem tragischen Liebeslied aus dem 19. Jahrhundert. Um Weihnachten herum haben nicht nur dieses Lied, sondern auch die Nadelbäume und ihre Produzenten wieder ihre Hauptsaison. Jeder zweite österreichische Christbaum wächst in Niederösterreich heran. Vor allem das südliche Waldviertel um den Ostrong (Bezirk Melk) und das Donau-Gebiet um den Jauerling (Bezirk Krems) sind aufgrund ihres milden Klimas Hauptanbaugebiete. Nur 10 Prozent der Bäume werden importiert, vorwiegend aus Dänemark. Der Rest, mit einem NÖ-Löwenanteil von 1,1 Millionen Bäumen, wächst in Österreich heran.

Mithilfe des Weihnachtsbaum-Verkaufs sichern sich viele kleinbäuerliche Betriebe im Land de facto ihre Existenz. „Ein Bauern mit 15 Milchkühen hat mir einmal erzählt, dass er allein 70 Prozent seiner Jahreseinnahmen aus dem Christbaum-Verkauf erzielt“, erzählt Franz Raith, Obmann der 213 NÖ-Christbaum- und Schmuckreisig-Produzenten.

Acht Prozent mehr Umsatz möglich

Insgesamt erwirtschaften die NÖ-Produzenten pro Jahr 22 Millionen Euro. Heuer sei sogar corona-bedingt ein Plus von fünf bis acht Prozent möglich, sagt Karl Schuster, Geschäftsführer der NÖ-Christbaumbauern. „Möglicherweise sind heuer mehr Konsumenten zu Hause und benötigen daher einen Baum. Dann könnten es knapp 1,2 Millionen Bäume werden.“

Die Preisspanne bei Christbäumen bewegt sich in der Regel zwischen 10 und 30 Euro pro Laufmeter. Das liege daran, dass beispielsweise ein zwei Meter hoher Baum zwischen acht und 12 Jahren am Acker gestanden ist.

„Daher sind die Produktionskosten unterschiedlich und damit auch der Preis. Je dichter, desto teurer“, sagt Schuster. Manche Händler mit einer kleinen Christbaumkultur kaufen das Gros ihrer Bäume aus dem Ausland zu, mischen die importierten mit den eigenen, aber deklarieren alle als heimisch. „Das ist leider ein großes Problem und auch illegal, weil sie damit Steuern hinterziehen“, sagt Schuster.

Seit einigen Jahren sticht ein Baum besonders hervor: die Nordmanntanne. Als beliebtester und meistverkaufter Christbaum stammt sie ursprünglich aus Georgien und setzte via Dänemark zum Siegeszug in Niederösterreichs Christbaum-Kulturen an. „Sie ist der absolute Renner: Die Nordmanntanne hat mit Abstand die schönsten Nadeln und das beste Nadelverhalten. Sie trocknet nicht so schnell aus wie normale Tannen“, sagt Raith, der selbst seit über 40 Jahren Christbäume an seinem Betrieb kultiviert.

Raith hat den Siegeszug der Nordmanntanne miterlebt: „Vor 25 Jahren haben wir noch viele Weißtannen, Blaufichten oder Silbertannen verkauft. Wir hatten tolle Bäume. Das Saatgut ist aber immer schlechter geworden“, sagt Raith. Der Aufstieg der georgischen Nordmanntanne in den letzten Jahrzehnten bedeutete auch den Niedergang der anderen Christbaum-Kandidaten (siehe Infos unten): Die Kundennachfrage sank, der Anbau der Sorten auch. Für den kleinbäuerlichen Anbau liefern die Nordmanntannen guten Ertrag und sind auch in der Pflege einfacher und robuster gegen Schädlinge. Außerdem sind die Anbau-Bedingungen in Niederösterreich „absolut ideal“ und sogar „besser als in Dänemark, weil dort zuviel Wind geht und die Nadeln daher nicht so lang wachsen“, erklärt Raith.

NÖ-Christbäume im Auslandeinsatz

Auch im Ausland stehen NÖ-Christbäume prominent im Rampenlicht: Sei es zuletzt 2019 im Europaparlament in Brüssel oder auch heuer bei Bundesheer-Auslandseinsätzen. „Um unsere Soldatinnen und Soldaten moralisch zu unterstützen und ihnen für den Einsatz zu danken, schicken wir Christbäume in die Stützpunkte, die Heimatgefühl und Weihnachtsstimmung in die Welt tragen sollen“, heißt es von NÖ-Bauernbund-Direktor Paul Nemecek und NÖ-Christbaumbauer Willibald Greßl.