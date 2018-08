NÖ Demenz-Hotline (Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr): 0800/700300; kostenlose Info rund um die Diagnose, Behandlung, Angebote sowie Vermittlung an Experten

Persönliche Beratung: Das Demenz-Service NÖ, ein Projekt von Land NÖ, Sozialversicherung und sozialen Diensten, bietet im Rahmen eines Pilotprojektes in der Region NÖ Mitte (in den Bezirken Krems, Krems Land, Lilienfeld, St. Pölten, St. Pölten Land & Tulln) kostenlose, persönliche Beratung zu Hause an. Zudem können die Sprechstunden in den Service-Centern der NÖGKK Klosterneuburg, Krems, Lilienfeld, St. Pölten und Tulln genutzt werden.

Infofolder & Memo Fit - Druckvorlage (eine Kombination aus klassischem Memory und Buchstabensalat):

www.demenzservicenoe.at