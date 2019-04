Seit drei Jahren verwandelt die 23-jährige Niederösterreicherin Denise Weninger Leinwände in Universen. Diesen Frühling stellt die in die Niederlande gezogene Künstlerin ihre ersten Werke international aus.

Auf fast all ihren Bildern leuchten Sternhimmel im Hintergrund.

Von den echten holt sich Denise Weninger Inspiration für ihre Bilder, auf denen Planeten, Berglandschaften und Seen im Vordergrund zu sehen sind. Im Alltag vermisst sie die Natur, die sie mit ihren Spraydosen zu Bildern sprüht.

„An Niederösterreich gehen mir der Freiraum und die Felder ab“, erzählt sie. In ihrer neuen Heimatstadt Almere, eine Stadt die rund zwanzig Minuten von Amsterdam entfernt ist, werde alles so konstruiert, dass so viele Menschen wie möglich zusammenleben können.

Auf in die Ferne

Dorthin gezogen ist sie vor zweieinhalb Jahren, direkt nach der Matura. Im Gegensatz zu vielen anderen jungen Menschen, entscheidet sie sich nicht für ein Jahr, sondern für ein Leben im Ausland. Ihren niederländischen Freund will sie endlich nicht mehr nur als Kontaktbild auf Facebook sehen, sondern mit ihm zusammenleben können. Kennengelernt hat sie ihn mit 17. Nach ihrem Schulabschluss hat sie ihren Alltag in Österreich hinter sich gelassen und beginnt einen neuen in der Niederlande.

„Dass es so schwer ist alles zurückzulassen, vor allem Freunde und Familie, habe ich unterschätzt“, erzählt Denise Weninger. Bald nachdem sie in der Niederlande angekommen ist, beginnt sie im Kundenservice zu arbeiten, in einem Büro mit Menschen aus aller Welt. Niederländisch lernt sie durch Gespräche, ohne einen Sprachkurs zu besuchen. Was ihr bald auffällt ist, dass die Niederländer „direkter sind“. „Wenn ihnen etwas nicht passt, sagen sie das“, meint sie.

Zu Beginn waren die Blätter

In ihrer Familie ist Denise Weninger nicht die erste die sprayt. Schon ihr Opa hat Blätter mit Farbe besprüht, die eingerahmt im Haus ihrer Familie hängen. Sie haben sie auf die Idee gebracht selbst Spraydosen in die Hand zu nehmen und damit Bilder zu schaffen.

Drei Jahre ist es her, dass sie damit begonnen hat. „Davor habe ich nie Talent in mir gesehen und deswegen keine Motivation gehabt.“ Mittlerweile zeigt sie ihre Werke auf Facebook und arbeitet an einem Blog, um sie dort zu verkaufen. Die vielen Möglichkeiten die sie in der Niederlande hat, vor allem in der Kunstszene, weiß sie zu schätzen. „Es passiert einfach mehr als in Österreich“, meint sie.

Fliegende Bilder

Weil Denise Weninger ihre Bilder nicht mehr nur online, sondern auch in Ausstellungen präsentieren will, bewirbt sie sich letzten April für eine Ausstellung in London. Der Galerist schreibt sie daraufhin an und meint, dass ihre Bilder gut in seine Galerien passen würden. Also verschickt sie ihre Bilder per Post nach Rom, New York und London, wo sie dieses Jahr alle zu sehen sein werden. In New York werden ihre Bilder ab November in der Flyer Art Gallery hängen, in Rom sind sie in der gleichen Galerie jetzt schon ausgestellt. Im April werden ihre Bilder in der Elizabeth James Gallery in Rom aufgehängt.

Ihre Werke können aber nicht nur aufgehängt, sondern auch gespielt werden. So hat sie erst letztens eine Gitarre mit einer Indianerin, die vor einem Zelt steht, besprayt. Es hat ihr so gefallen, dass sie vorhat in Zukunft noch mehr Instrumente künstlerisch zu gestalten. Ansonsten hat sie vor viel zu reisen: auch wieder nach Niederösterreich.