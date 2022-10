Friedrich Wöber aus Krems: "Schach ist mehr als ein Hobby“

Werbung

Das große Interesse für Schach entwickelte sich beim heute 75-jährigen Friedrich Wöber bereits in der Kindheit. „Allerdings habe ich mich zuerst nur für die Springer interessiert, die habe ich als Pferde für meine Ritterspiele verwendet“, erzählt er. So richtig ernst wurde es mit 13, da bekam er sein erstes Schachbuch geschenkt und lernte die Schachregeln kennen. Seitdem lässt ihn der Denksport nicht mehr los. Mit 16 nahm er bereits an einer Jugendmeisterschaft in Niederösterreich teil und schaffte es in den folgenden Jahren zweimal auf Platz eins. Der Ehrgeiz war geweckt.

Schach in allen Lebenslagen

Sein ganzes Leben lang spielte er und das immer professionell, zahlreiche Titel und Preise kann Fritz Wöber vorweisen. „Schach war immer mehr als ein Hobby für mich, aber leben kann man davon nicht“, sagt Wöber. Aber in allen Lebenssituationen begleite ihn Schach. Nicht nur während der Schulzeit, auch während des Studiums der Technischen Mathematik in Wien, damals trat er dem Studentenverein Austria Wien bei. Seine berufliche Laufbahn begann er schließlich bei der Voest in Linz.

„Das kam sehr gelegen, weil die Voest damals den stärksten Schachverein in Oberösterreich hatte und die Landesligabeherrschte.“ Das war damals auch Wöbers ganz heiße Schach-Phase. Sein Verein dominierte die Staatsliga und qualifizierte sich für den Europacup. Wöber spielte in der Folge in Athen, Biel und Brüssel. Nach fünf Jahren in Linz zog es ihn wieder nach Krems, wo er mit seiner Frau ein Haus baute. Zurück in der Heimat ging es mit seiner Schachkarriere natürlich weiter und bei einer Einzellandesmeisterschaft konnte er den ersten Platz erreichen.

Durch einen anspruchsvollen Job als IT-Leiter einer Firma musste Wöber schließlich im Schach ein wenig kürzertreten. Auch weil er sich mehr auf die Familie konzentrieren wollte.

In der Pension konnte er sich endlich wieder seinem Lieblingssport widmen. Somit war auch die Zeit des Seniorenschachs gekommen. Insgesamt gibt es in Österreich über 5.300 Senioren, die Turniere oder Meisterschaften bestreiten. Und das in zwei Kategorien: Jungsenioren über 50 und Senioren über 65. Als Seniorenreferent organisierte Fritz Wöber acht Jahre lang Seniorenstaatsmeisterschaften, aber auch Auswahlmeisterschaften für Europa- und Weltmeisterschaften. „Das war spannend, weil ich Großmeister kennenlernen durfte, die ich sonst nur aus Schachbüchern kannte.“

Wichtig war für Fritz Wöber die Etablierung der niederösterreichischen Seniorenlandesmeisterschaft in Spitz an der Donau. „Heuer findet die schon zum 14. Mal statt“, ist Wöber stolz. Die jährlich stattfindende offene Seniorenmeisterschaft in Spitz ist mittlerweile ein beliebter Treffpunkt von internationalen Schachspielern, vor allem aus Deutschland. „Die verbinden das Schachspielen gleich mit einem Urlaub in der Wachau“, erzählt Wöber.

Neben Organisationstätigkeiten war er auch als Spieler sehr aktiv und konnte dreimal die österreichische Seniorenstaatsmeisterschaft für sich entscheiden.

Abwechslung für das Gehirn

Für ihn, genauso wie für viele andere Seniorenschachspieler auch, steht der Sport im Vordergrund. Und damit das Fithalten des Gehirns. „Ich habe eindeutig das Gefühl, dass mich Schach fitter hält.“ Das liege an der Abwechslung, die das Strategiespiel bietet. „Man bereitet sich akribisch vor und dann kommt etwas ganz anderes als erwartet.“ Abwechslung ist aber auch im täglichen Leben gefragt. Wichtig ist dem Kremser die Kombi aus körperlicher und mentaler Betätigung. Wöber löst Sudokurätsel als „Morgensport“ und geht ins Fitnesscenter. Besonders angetan haben es ihm da die Aerobic- und Zumbakurse. „Da muss man immer neue Schritte beziehungsweise Übungen lernen, das gefällt mir.“

Beim Schach hingegen mag er die Gemütlichkeit: „Schnellschach und Blitzschach sind nicht meins. Langsame Partien sind mir viel lieber.“ Seine längste Schachpartie dauerte sechs Stunden, wie er erzählt. Dafür braucht es viel Ausdauer, die man natürlich trainieren müsse. Er merke aber, dass die im Alter abnimmt.

Viel Energie steckte Wöber auch in das Vorhaben, den Schachclub Voest Krems wieder in die Bundesliga zu bringen. Das gelang ihm 2020. „Mir ist da besonders die Förderung des Nachwuchses wichtig, dass Turniererfahrung gesammelt werden kann.“

Ich spiele nicht, ich trainiere

Viele Turniere gehen sich bei ihm selbst nicht mehr aus, weil sie doch meistens mit viel Zeit verbunden sind, gerade wenn sie im Ausland stattfinden. „Das ist das Problem der Pensionisten, sie haben viel zu wenig Zeit“, schmunzelt der Kremser. Schließlich müsse er ja auch auf seine Enkelkinder aufpassen. Einfach so spiele er kaum und wenn, dann nur mit seinem Enkel.

Mit dem Wort „Spielen“ hat er übrigens auch so seine Schwierigkeiten. „Ich spiele nicht, ich trainiere“, stellt er klar. Das macht er übrigens regelmäßig auch am Computer. Sein Enkel habe ihn am Computer schon mal geschlagen, „aber nur, weil ihm die nächsten Spielzüge vom Programm vorgeschlagen wurden.“

