18. Jahrhundert: Der Kaiser der Aufklärung.

Machtlos.

Joseph regierte ab 1765, nach dem Tod seines Vaters Franz Stephan als erstes Mitglied des Hauses Habsburg-Lothringen als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Doch zu sagen hatte er wenig, musste er doch die Mitregentschaft seiner Mutter Maria Theresia akzeptieren, die bis zu ihrem Tod 1780 die Länder der Habsburgermonarchie beherrschte. Und die Frau wusste, was sie wollte.

Gebildet.

Joseph war hochgebildet und beherrschte zum Beispiel Latein, Französisch, Italienisch, Ungarisch und Tschechisch. Von der Aufklärung getrieben, pflegte er eine besondere Form des Absolutismus, die gut mit den Worten „Alles für das Volk, aber nichts mit dem Volk“ zu beschreiben ist.

Engagiert.

Er selbst lebte äußerst asketisch, er legte sogar Schönbrunn still. Seine Reformen waren äußerst engagiert. So hob er ein Drittel aller Stifte und Klöster auf und gründete mit dem Geld zahlreiche Pfarren, um die Kirche stärker an den Staat zu binden. In zwei Toleranzpatenten gab er den Religionen Freiheit. Er ließ die Grundstücke des Adels besteuern und hob die Leibeigenschaft auf. Thomas Jorda

