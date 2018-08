Bianca Schwarzjirg: „Jetzt bin ich voller Energie“.

Im Dezember wird Österreich um mindestens einen Bewohner reicher. Da kommt das Kind von Bianca Schwarzjirg, Moderatorin des Puls4-Frühstücksfernsehens Café Puls, und ihrem Verlobten Michael Szymoniuk zur Welt. Der neue Bürger wird definitiv Niederösterreicher: Schwarzjirg, in Tullnerbach aufgewachsen, zieht nämlich von Wien wieder in den Wienerwald.

Zu Beginn machte ihre Schwangerschaft Schwarzjirg sehr zu schaffen. In den ersten Monaten trat sie kaum in Erscheinung. Der Grund: Sie hatte mit starker Übelkeit zu kämpfen. Das ist zum Glück vorbei. „Jetzt bin ich voller Energie.“

Einen starken Kinderwunsch oder Wunsch nach einer Partnerschaft hatte die Niederösterreicherin lange nicht, wie sie erzählt. „Meine Mutter hat immer gesagt, du wirst spüren, wenn es der Richtige ist.“ Glauben konnte sie das nie so ganz – bis sie 2017 einen Mann wieder traf, den sie bereits seit zehn Jahren kennt. „Wir haben nach zwei Wochen schon über Kinder und Heiraten geredet.“

"Ich wollte immer eine Winterhochzeit"

Diese Hochzeit, die hätte eigentlich auch bald über die Bühne gehen sollen. „Wir wollten diesen Winter heiraten. Ich wollte immer eine Winterhochzeit. Dann ist aber das Baby dazwischengekommen.“ Die Hochzeit wird jetzt eben im Frühjahr oder Sommer 2019 stattfinden.

Geburtstermin für das Kind des Paares ist der 31. Dezember. „Das Baby wird sich aussuchen, ob es noch 2018 oder 2019 auf die Welt kommen wird“, erklärt die 37-Jährige schmunzelnd. Das Geschlecht ihres Babys kennt die Moderatorin schon. Verraten wird es allerdings erst in der ersten Septemberwoche, und zwar on air bei Café Puls. Außerdem wird die Moderatorin laufend auch einen Teil ihrer Schwangerschaft mit den Frühstücksfernsehen-Sehern teilen.

Apropos Arbeit: Die 37-jährige Niederösterreicherin hat am 3. November ihren letzten Arbeitstag. Lange müssen die Frühaufsteher allerdings nicht auf Schwarzjirg verzichten: Sie will Anfang März auf den Bildschirm zurückkehren. „Ich arbeite ja jetzt auch drei Wochen pro Monat und habe dann neun Tage am Stück frei.“ Dieser Rhythmus ließe sich gut mit der Arbeit ihres Verlobten verbinden.

Neben ihrem Job ist die werdende Mama auch karitativ tätig, seit acht Jahren als Botschafterin für die Anti-Brustkrebs-Initiative Pink Ribbon der Österreichischen Krebshilfe. Am 29. September findet in Bad Gastein, wo sie auch einen Wohnsitz hat, der Pink Run statt – von Schwarzjirg organisiert.