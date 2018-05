Bobby Slivovsky: Wenn Lieder zu leben beginnen.

„Ein Lied braucht seine Zeit. Manche sind an einem Tag fertig, manche in zehn Jahren. Manche liegen herum und plötzlich passt es“, beschreibt der Musiker Bobby Slivovsky, der ein Achterl der „5/8erl in Ehr’n“ ist, den Schreibprozess seiner Lieder.

Inspiration könne er überall finden. Am Meer, in der U-Bahn oder in einem Kaffeehaus, wo etwa der Text zu „Nackabatzerl“ entstanden ist. „Jeder Ort erschafft eine neue Idee“, sagt der Musiker, der 1980 in Wien geboren ist.

Aufgewachsen ist er aber auch in Kirchberg, Bezirk St. Pölten Land, bei seiner Oma. Dort sind viele Liedtexte entstanden, „weil ich mich da sehr wohlfühle“, sagt Slivovsky. Vor allem in der Küche seiner Mutter schreibt er gerne, „obwohl das so ein vertschickter Raum ist“, erzählt der ehemalige Sängerknabe.

"Wir haben eine breite Fanbase"

Neben den Konzerten mit den Achterln, die Jazz, Soul und Blues in ihrer Musik vereinen, hat Slivovsky auch Zeit als „Romantic Slivo“ aufzutreten, um „Powerballaden“, wie er es nennt, zum Besten zu geben. Sein zweites Steckenpferd, die Schauspielerei, könne er etwa in dieser Kunstfigur ausleben. Außerdem wird er bald in einem Independentfilm in einer kleinen Gastrolle zu sehen sein.

Als Slivovsky noch keine Familie zuhause hatte, hätte es für ihn schon eine Art Stimmungstief am Ende einer Tour gegeben. Mittlerweile könne er am Heimweg schon den Schalter umlegen ... vom „Bandmenschen“ zum „Familienmenschen“. „Das eine ist die Familie, mit der ich herumtoure, das andere ist die Familie zuhause“, sagt der Künstler.

Gerade hat Slivovsky mit der Band „5/8erl in Ehr’n“ den vierten Amadeus Award gewonnen. Die Musiker seien stolz, weil es „Lohn für die harte Arbeit ist“. Dass sich das Voting aus 50 Prozent Publikum und 50 Prozent Jury zusammensetzt, freut Slivovsky außerdem: „Wir haben eine breite Fanbase, das ist ja auch etwas Schönes!“

Den Plan für das nächste Album gibt es bereits. Viel darüber reden könne er noch nicht. „Die Lieder beginnen sowieso erst mit dem Publikum zu leben. Wir haben uns gerade getroffen und entwickeln neue Lieder. Wann das genau kommt, steht noch in den Sternen!“