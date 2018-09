Aus der Reise wurde die Sendung „Heinzl in Amerika“, womit der Moderator in vier Folgen schon seinen neuen Sendeplatz am Sonntagabend aufgewärmt hat, denn nun startet das neue Magazin „Heinzl und die VIPs“. Laut Heinzl würde sich die Society über seine Rückkehr freuen: „Sie tun zumindest so, und das ziemlich überzeugend. Ich habe bisher nur positive Resonanz bekommen.“

Über das neue Format verrät er nicht viel, aber es wird „eine Unterhaltungssendung“ und er meint optimistisch: „Wenn es stimmt, dass alles, was man gern macht, gut ist, dann wird es sehr gut!“

"Ich finde das Weinviertel wunderschön"

Der 54-Jährige ist in Hollabrunn aufgewachsen. Nach der Matura arbeitete er bei der Hollabrunner NÖN und Ö3. Mehrere Jahre moderierte Heinzl das Magazin „Hi Society“ für ATV und danach das Society-Format „Chili“ auf ORF, bis es 2010 eingestellt wurde. Angesprochen auf die Zeit ohne Job schwärmt Heinzl über seine Frau Sonja Sarközi: „Ich hatte jeden Tag Spaß und sie hat gesagt ‚Genieße es, solange es geht‘. Da bin ich ihr zu großem Dank verpflichtet, dass ich da eine verständnisvolle Partnerin habe.“

Aber auch über Niederösterreich schwärmt der Romy-Preisträger: „Ich habe jetzt ungefähr 15 Jahre komplett auf Hollabrunn vergessen und mich in letzter Zeit wieder angenähert, weil mein Bruder dorthin gezogen ist. Ich habe starke Wurzeln dort. Ich finde das Weinviertel wunderschön. Die Gegend hat sich sehr entwickelt. Das hat mich ermutigt, mein Elternhaus herzurichten, vielleicht als Wochenendsitz.“

Momentan steht die Arbeit vor der Kamera aber im Mittelpunkt: „Mein wichtigstes Ziel ist jetzt, dieses Society-Format zu etablieren und es so gut zu machen, wie es nur geht. Ich habe noch nie große Pläne geschmiedet, nur das Beste aus dem gemacht, was passiert ist.“