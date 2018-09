Eva Rossmann: „Fade Sachen mag ich nicht!“.

Mira Valensky ermittelt und recherchiert wieder zu einem neuen Thema. Und mit ihr auch ihre Schafferin Eva Rossmann. Denn die Autorin hat wieder einen Krimi geschrieben. „Im Netz“ findet sich die Protagonistin und Hobbydetektivin Valensky in einem Fall, der sich um Soziale Medien, Datenklau und Cyberwar dreht.

In den Krimis der Weinviertlerin werden stets aktuelle Gesellschaftsproblematiken aufgegriffen. „Es sind die Themen, die in der Luft liegen. Ich brauche sie nur nehmen“, sagt Rossmann. Für das aktuelle Buch hat sie mit Hackern, Experten und Polizisten gesprochen. „Man hängt dann am jeweiligen Thema dran und dann entwickelt sich eine Geschichte. Wenn sie sich nicht selber entwickelt, dann muss man sie eben entwickeln!“

Vor der Buchveröffentlichung verbrachte die 56-Jährige noch Zeit in Sardinien, wo sie seit letztem Jahr ein Haus mit ihrem Ehemann Ernest Hauer besitzt. „Lebensmittelpunkt bleibt doch das Weinviertel, aber es ist eine perfekte Ergänzung. Ich bin unglaublich gerne am Meer mit viel Sonne und Licht.“

"Fade Sachen mag ich überhaupt nicht"

Neben ihrem Beruf als Schriftstellerin ist Rossmann auch Verfassungsjuristin, Journalistin und Moderatorin. „Ich glaube, das hat sich ergeben aufgrund dessen, wie ich bin. Eines war mir immer zu wenig. Lieber Vielfalt als Einfalt. So lebt man einfach besser.“ Und Vielfalt liebt Rossmann auch in der Küche. Im Zuge einer Recherche absolvierte sie eine Kochlehre: „Fade Sachen mag ich überhaupt nicht!“ Daher ist Chili momentan ihre Lieblingszutat sowie „alles, was ich im Garten habe“.

Auf die Lesetour freut sich die Autorin schon wieder: „Ich bin immer gespannt, was man dort erlebt. Ich mache das zum Glück echt gern. Ich mache 40 oder 50 Lesungen im Jahr, das wäre sonst eine Quälerei. Und es ist noch einmal schöner, wenn Ernest mitfährt!“

Rossmann arbeitet bereits am nächsten Buch. Das Thema darf sie schon verraten: „Der Zusammenhang von Klimawandel und Populismus. Wobei man den Klimawandel Klimahitze nennen sollte.“ Denn ein Wandel könne auch etwas Gutes sein. „Das Buch wird ganz sicher stark im Weinviertel angesiedelt sein.“