Gabi Hiller.: "Mein HO-Kennzeichen gebe ich nicht her!“.

33 Kerzen brennen am 1. August auf dem Geburtstagskuchen von Gabi Hiller. Auf einer Sachertorte ohne Marmelade und Glasur – von Mama selbst gebacken. „So schmeckt es am besten“, versichert die Ö3-Moderatorin aus Kattau im Waldviertel.

„Ich liebe Geburtstage!“, verrät die Zweitjüngste von vier Geschwistern. Lediglich vor ihrem Dreißiger stellte sich ein wenig der Blues ein. „Ab dem ersten Tag als Dreißigjährige war das Gefühl weg und alles wieder okay“, steht Gabi Hiller seither auf dem Standpunkt, dass der Geburtstag sowieso nur eine Zahl auf dem Papier ist: „Denn eigentlich fühle ich mich wie 27!“, sagt sie lachend.

"Was ich echt gut kann, ist, mir meine Zeit einzuteilen"

Doch nicht nur zum Feiern zieht es die Moderatorin regelmäßig von Wien ins Waldviertel, Bezirk Horn, („Mein HO-Kennzeichen gebe ich nicht her!“). Warum? Da muss sie nicht lange überlegen: „Hier ist alles entspannter, näher am Leben.“ Weshalb sie sich bemüht, so oft wie möglich in der Heimat zu sein. Um vor allem die Ruhe und das Gefühl, das sie dort hat, zu genießen. Das setzt mit dem ersten Schritt über die Türschwelle des Elternhauses ein. Automatisch führt sie ihr erster Weg in die Küche zum Kühlschrank: „Ich öffne ihn, nur um zu sehen, was drinnen ist, und setze mich auf die Terrasse oder ins Wohnzimmer und mache mir die Nägel.“

Für ein Stück Heimat in Wien wird außerdem jeder Dienstag zum Waldviertel-Tag erklärt: Seit Jahren trifft sie sich mit Freunden aus Niederösterreich zum Sport. Es ist ein Fixpunkt in ihrem sehr dichten Kalender. Doch: „Was ich echt gut kann, ist, mir meine Zeit einzuteilen.“ Ohne diese Fähigkeit würde sie nicht da stehen, wo sie heute ist: Vor dem Mikrofon als Moderatorin in der Sendung „Frag das ganze Land“ mit ihrem besten Freund und Kollegen Philipp Hansa, in der Regie beim Ö3-Wecker, bei den Oscars in Hollywood, aber dann auch wieder für Meinungsumfragen auf der Straße unterwegs und im Studio, um Beiträge zu schneiden und zu gestalten.

„Mein Job ist vielfältig, meine Kollegen toll. Ich bin absolut glücklich darüber, wo ich heute bin“, betont Gabi Hiller. Weshalb sie sich nur eines wünscht, wenn sie ihre Geburtstagskerzen ausbläst: „Dass alle in meinem Umfeld gesund sind und es ihnen gut geht. Das ist das Wichtigste!“