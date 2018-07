Katharina Stemberger: Die Abwechslung macht’s.

Der kommende Sommer wird für Schauspielerin Katharina Stemberger ruhiger als sonst. Den guten Grund erklärt sie lachend: „Meine Tochter maturiert nächstes Jahr hoffentlich. Wenn ich noch irgendeine Chance habe, dass sie ein wenig Zeit mit mir verbringt, dann vielleicht in diesem Sommer.“

Der ruhige Juli bedeutet aber nicht, dass die 49-Jährige sonst untätig wäre. Gerade drehte sie für die ORF-Serie „Erbschaftsangelegenheiten“, wo sie eine Episodenrolle spielt. Im August findet dann das Theaterfestival „Hin und weg“ statt, das Stemberger mitkuratiert hat. Sie wird dort einen Schauspiel-Workshop geben: „Es geht um die Grundelemente des Miteinanders, auf der Bühne zu agieren und zu reagieren. Was mich freut, ist, dass sich auch schon Leute angemeldet haben, die keine Schauspieler sind.“

Mit Niederösterreich war Stemberger immer verbunden. Einerseits beruflich: Sie hat oft bei den Sommerspielen in Melk gespielt. Dort in der Nähe hat die Familie auch ein „Häuschen“. „Das ist total Zuhause! Ich erinnere mich, wie besonders es als Stadtkind war: Das Wasser vom Brunnen, die Milch vom Bauern holen …“, sagt Stemberger. Was die Kultur in NÖ angehe, treffe sie auf sehr offene Menschen: „Es ist Platz zum Experimentieren, es ist Platz für ‚das könnte auch danebengehen‘. Das ist für Kunstschaffende wahnsinnig wichtig!“

Stemberger hat Cello in Wien und Salzburg studiert. Ihre schauspielerische Ausbildung genoss sie bei Eva Zilcher. Sie ist Vorsitzende des Integrationshauses Wien und setzt sich seit Jahren für Flüchtlinge ein. Mit ihrem Mann, dem Regisseur und Autor Fabian Eder, setzte Stemberger Filme wie „Keine Insel-Lampedusa“ und „Wohin und nicht zurück“ um, die sich mit der Thematik beschäftigen. Der Politik kritisch gegenüber war sie damals wie heute: „Ich finde es überraschend, dass es bei den Herausforderungen unserer Zeit – Digitalisierung, Globalisierung oder Automatisierung – und den damit einhergehenden Ängsten der Bevölkerung nur eine Antwort zu geben scheint: Flüchtlinge, Balkanroute, Grenzen dichtmachen. Da frage ich mich schon, für wie blöd hält die Politik das Wahlvolk?"