Lou Lorenz-Dittlbacher über den Preis der Macht.

„Die Idee kam daher, dass ich mir überlegt habe, ob es einen tieferen Grund gab, dass Donald Trump gegen Hillary Clinton gewonnen hat. Ob es die Absage an das Establishment war oder ob einfach ein Mann gegen eine Frau gesiegt hat. Das war die Ausgangsbasis“, erklärt die ORF- Moderatorin Lou Lorenz-Dittlbacher ihre Beweggründe, das Buch „Der Preis der Macht“ zu schreiben.

„Ich habe mich gefragt, warum es in Österreich noch nie eine Bundespräsidentin, noch nie eine Kanzlerkandidatin gab?“ Also interviewte die Journalistin die Frauen in Österreich, die diesen Machtpositionen am nächsten waren. Sie wollte von Gabi Burgstaller, Brigitte Ederer, Benita Ferrero-Waldner, Waltraud Klasnic, Ulrike Lunacek, Maria Rauch-Kallat, Susanne Riess und Heide Schmidt wissen, welchen Stellenwert das Frausein in der aktiven Zeit als Politikerin hatte.

"Ich habe dort sehr viele Ferien verbracht"

Überraschend sei für Lou Lorenz-Dittlbacher gewesen, wie lange diese Kränkungen, von denen Politikerinnen erzählten, nachhallen. „Dass eine Wahlniederlage nachklingt, ist logisch. Bemerkenswert ist aber, wie lange die Aufarbeitung dauert.“ Ursprünglich studierte Lorenz-Dittlbacher Französisch und Latein und wollte Lehrerin werden. Seit 1999 arbeitet sie in der Zeit im Bild-Redaktion des ORF. Als ZIB2-Moderatorin ist sie mit ihrer Jobwahl bis heute glücklich: „Es ist schon einer der tollsten Berufe, die man haben kann. Es ist ein großes Privileg, die Leute interviewen zu dürfen, die das Land gestalten. Es gibt keine Ermüdungserscheinungen.“

Die Autorin lebt mit ihrem Ehemann Fritz Dittlbacher und ihrer gemeinsamen Tochter in Wien, war aber in ihrer Kindheit und Jugendzeit viel in Niederösterreich. Die Großeltern mütterlicher- wie väterlicherseits lebten in Leobersdorf und Reichenau an der Rax. „Ich habe dort sehr viele Ferien verbracht. Reichenau ist für mich bis heute ein wichtiger Ort – es ist einfach wie Kindheit.“

Weitere Buchprojekte schließt die Journalistin nicht aus, aber „ich habe ja schon einen Job“ sagt sie lachend. Momentan sei sie außerdem mit dem aktuellen Buch beschäftigt. „Ich genieße, dass das Interesse so groß ist und viele mit mir diskutieren wollen!“