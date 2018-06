Luke Andrews: Mit der ersten Single an die Spitze.

„Das ist einer der größten Träume, der in Erfüllung gehen kann, wenn dein Song im größten Radiosender deiner Heimat läuft“, sagt der Musiker Luke Andrews. Denn sein Lied „Coming Home“ schaffte es bei den Ö3 „Austrian Charts“ erstmals auf Platz 1.

Dass gleich die erste Single auf Ö3 gespielt wird, habe Andrews, der mit echtem Namen Lukas Ehrenhöfer heißt, nicht erwartet. „Das war sehr unerwartet für uns und daher umso cooler“, sagt der 25-Jährige, der in Feistritz am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, aufgewachsen ist.

Andrews studierte schon als Schüler Schlagzeug in Eisenstadt. Nach der Matura am BORG leistete er seinen Dienst in der Militärmusik und schloss das Studium ab. Als Plan B könnte der Musiker also auch jederzeit in einer Musikschule unterrichten.

"Wir wollen einmal die Royal Albert Hall ausverkaufen"

Vorerst geht aber der Plan A vollkommen auf. Durch die Top-Platzierung im Radio kommen vermehrt Angebote herein, Konzerte zu spielen. Am 23. Juni wird Andrews auf der Donauinsel auftreten. Im August ist der Musiker am Hafen Open Air in Wien zu hören. Die Niederösterreicher dürfen seine Popmusik ebenso genießen: bei der Star Nacht in der Wachau.

Im Herbst wird das Album „Leave a Trace“ erscheinen. Mit einem Releasekonzert in Feistritz vorgestellt, wolle er sich für die Unterstützung bedanken. „Dass alle hinter mir stehen und hunderttausend Mal bei Ö3 angerufen haben, um sich mein Lied zu wünschen. Du gehst raus in die Welt und weißt, dass der Graben hinter dir steht“, ist Andrews sichtlich dankbar.

Raus in die Welt ging er, als er in London ein Jahr lang an seiner Karriere arbeitete und Steven A. Williams kennenlernte. Der Produzent, der schon mit den Rolling Stones zusammenarbeitete, produzierte in weiterer Folge auch mit Andrews. Da der Musiker schon einige unrealistische Ziele erreicht hat, träumt er weiter groß. „Wir wollen einmal die Royal Albert Hall ausverkaufen!“