Ihre künstlerische Reaktion auf Trump sei im Ergebnis eine feministische Arbeit.

Es ist die Serie „Der Coup der tadellosen Frauen zum Tag der Arbeit“ die ab 23. Juni im Kunstraum Lindenhof in Raabs an der Thaya gezeigt wird. Im Zusammenhang mit dieser Serie bereitet die Künstlerin gerade eine Aktion im öffentlichen Raum New York vor.

Damit nicht genug im Big Apple: Momentan werden vier Arbeiten in der Ausstellung „Green Habitat“ in der Shiva Gallery an der Uni in New York gezeigt. Aber auch in Niederösterreich sind Arbeiten von ONA B. zu sehen. Gerade hat die Ausstellung „Eva und die Zukunft. Reloaded“ im Forum Frohner in Krems eröffnet. Darin wird das Bild der Frau in der Kunst anhand von sechzehn unterschiedlichen Positionen beleuchtet. Ein Beitrag findet sich dort auch von der Künstlerinnengruppe „DIE DAMEN!“. Das sind ONA B., Evelyne Egerer, Birgit Jürgenssen und Ingeborg Strobl, die selbst im Beitrag zu sehen sind: Ein Foto, das die Künstlerinnen in einem Pool der Therme Oberlaa zeigt ... umringt von schwimmendem Obst und Gemüse.

ONA B. studierte an der Uni für angewandte Kunst

1957 in Wien geboren, studierte ONA B. an der Uni für angewandte Kunst. Die transmediale Künstlerin ist vielschichtig. So macht sie Installationen, Land Art, Musik, Filme und Bühnenbilder. Sie lebt in Bisamberg, im Bezirk Korneuburg, Strasshof an der Nordbahn, in Vorarlberg und in Wien. Ihr Herz aber sei am Bisamberg, so die Künstlerin. „Ich hatte da eine glückliche Kindheit mit paradiesischen Fantasien, die ich heute zum Teil in der Kunst schon umgesetzt habe. Zum Beispiel auch das Baumhaus. Mein Großvater hat mit der Sense gemäht und der Geruch des Heus ist mir noch heute in der Nase. Meine Installation mit den Heumandln ist auch dadurch inspiriert“, sagt ONA B., die bereits an den Biennalen von Venedig, Sinop, Kairo, Ankara, Valencia und Peking teilgenommen hat.

Dass es nie langweilig wird, ist für ONA B. das Schönste an ihrem Beruf. Und „mit der Kunst kann man Haltung zeigen. Auch ohne Worte“.